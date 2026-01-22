FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया, जनगणना 2027 के लिए अधिसूचना जारी, पहले चरण की अधिसूचना जारी की गई, लोगों को मकान की जानकारी देनी होगी | जनगणना के लिए लिस्ट में 33 सवाल शामिल | मुस्लिम पक्ष पर हमले का लगाया आरोप, हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं का हंगामा, मध्यप्रदेश के उज्जैन में 2 पक्षों में विवाद, उज्जैन जिले की तराना तहसील का मामला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Census 2027: पहले चरण में मकानों की गिनती... जनगणना का नोटिफिकेशन जारी, पूछे जाएंगे ये 33 सवाल

Census 2027: पहले चरण में मकानों की गिनती... जनगणना का नोटिफिकेशन जारी, पूछे जाएंगे ये 33 सवाल

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 23 और 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो के इन स्टेशनों पर बदल जाएगी एंट्री-एग्जिट व्यवस्था, जानें पूरी डिटेल

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 23 और 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो के इन स्टेशनों पर बदल जाएगी एंट्री-एग्जिट व्यवस्था, जानें पूरी डिटेल

युवराज मेहता का वो आखिरी वीडियो, जिसमें बेबस होकर मदद की गुहार लगाता दिखा इंजीनियर

युवराज मेहता का वो आखिरी वीडियो, जिसमें बेबस होकर मदद की गुहार लगाता दिखा इंजीनियर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह

Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह

Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs NZ 2nd T20 Pitch Report: रायपुर में होगी रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है पिच

IND vs NZ 2nd T20 Pitch Report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 रायपुर में खेला जाएगा.भारतीय खेमे का आत्मविश्वास जीत के बाद काफी बढ़ा हुआ है. ऐसे में मुकाबले से पहले सबसे ज्यादा चर्चा रायपुर की पिच को लेकर हो रही है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 22, 2026, 09:14 PM IST

IND vs NZ 2nd T20 Pitch Report: रायपुर में होगी रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है पिच

IND vs NZ 2nd T20 Pitch Report

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

IND vs NZ 2nd T20 Pitch Report: नागपुर में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड को साफ तौर पर पीछे छोड़ दिया. उस जीत के बाद भारत सीरीज में 1-0 से आगे है और अब उसकी नजर रायपुर में बढ़त को मजबूत करने पर है. दूसरी ओर, कीवी टीम के लिए यह मुकाबला वापसी के लिहाज से बेहद अहम होगा. ऐसे में रायपुर की पिच और हालात मैच के नतीजे में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. 

बड़े स्कोर देखने को मिल सकते हैं

दरअसल, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खेला जाना है. पहले मैच में हार झेलने के बाद न्यूज़ीलैंड की टीम दबाव में होगी, जबकि भारतीय खेमे का आत्मविश्वास जीत के बाद काफी बढ़ा हुआ है. ऐसे में मुकाबले से पहले सबसे ज्यादा चर्चा रायपुर की पिच को लेकर हो रही है. शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच को आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए मददगार माना जाता है. यहां की सतह सख्त रहती है, जिस वजह से गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है. शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को टाइमिंग में आसानी मिलती है और अगर आंख जम जाए तो बाउंड्री लगाना मुश्किल नहीं होता. यही वजह है कि इस मैदान पर बड़े स्कोर देखने को मिल सकते हैं. 

ओस एक अहम फैक्टर

हालांकि, गेंदबाजों के लिए भी यहां मौके पूरी तरह खत्म नहीं होते तेज गेंदबाज नई गेंद से स्विंग और सीम मूवमेंट निकालने की कोशिश कर सकते हैं. वहीं स्पिनरों को बीच के ओवरों में थोड़ी पकड़ मिलती है, लेकिन उन्हें गति में बदलाव और सटीक लाइन-लेंथ पर निर्भर रहना होगा. आंकड़ें देखें तो, इस पिच पर बिना वैरिएशन के गेंदबाजी करना यहां महंगा साबित हो सकता है. रायपुर में खेले जाने वाले शाम के मुकाबलों में ओस एक अहम फैक्टर बनकर सामने आती है. यहां टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, ताकि लक्ष्य का पीछा करते वक्त परिस्थितियों का फायदा उठाया जा सके. 

यह भी पढ़ें: 'हार्दिक के बिना अधूरी है टीम इंडिया...' पूर्व दिग्गज ने बताई Hardik Pandya की अहमियत, जानिए क्या कहा

दोनों टीमों की रणनीति टॉस के फैसले पर निर्भर

टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो भारत के पास बल्लेबाजी में गहराई है और ऑलराउंडर विकल्प भी मौजूद हैं. वहीं न्यूजीलैंड की टीम संतुलन बनाने और गलतियों में सुधार के इरादे से मैदान पर उतरेगी. बहरहाल, दोनों टीमों की रणनीति काफी हद तक पिच और टॉस के फैसले पर निर्भर करेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें
Longevity Habits: लॉन्ग लाइफ फॉर्मूला! लंबी, हेल्दी और फिट जिंदगी के लिए जरूर अपनाएं ये 8 आदतें
Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?
Waterborne Diseases: दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 22 January: इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
Surya Mangal Yuti: सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
सूर्य और मंगल की युति इन लोगों को देगी बड़ा लाभ, हनुमान जी की कृपा से चलेगा इनका सिक्का
Shani Gochar: शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
शनि के गोचर से बदल जाएगी इन 3 राशियों के जातकों की किस्मत, शनिदेव की कृपा पाते ही रंक से बन जाएंगे राजा
MORE
Advertisement