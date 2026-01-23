FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs NZ 2nd T20 Highlights: ईशान-सूर्यकुमार के तूफान में उड़ी न्यूजीलैंड, दूसरे टी20 में 7 विकेट से दी करारी शिकस्त

IND vs NZ 2nd T20 Highlights: ईशान-सूर्यकुमार के तूफान में उड़ी न्यूजीलैंड, दूसरे टी20 में 7 विकेट से दी करारी शिकस्त

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस क्यों है इतना खास? समझिए इस दिन की विशेषता और महत्व

गणतंत्र दिवस क्यों है इतना खास? समझिए इस दिन की विशेषता और महत्व

टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलेंगे इंग्लिश ऑलराउंडर जैकब बेथेल, जानिए क्या कहते हैं टी20 आंकड़े

टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार खेलेंगे इंग्लिश ऑलराउंडर जैकब बेथेल, जानिए क्या कहते हैं टी20 आंकड़े

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है

इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है

ODI में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

ODI में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी फ्री सिलेंडर, CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूर, यहां जानें पूरी डिटेल

दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी फ्री सिलेंडर, CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूर, यहां जानें पूरी डिटेल

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs NZ 2nd T20 Highlights: ईशान-सूर्यकुमार के तूफान में उड़ी न्यूजीलैंड, दूसरे टी20 में 7 विकेट से दी करारी शिकस्त

IND vs NZ 2nd T20 Highlights: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में 23 जनवरी खेला गया था, जिसे भारत ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 23, 2026, 10:42 PM IST

IND vs NZ 2nd T20 Highlights: ईशान-सूर्यकुमार के तूफान में उड़ी न्यूजीलैंड, दूसरे टी20 में 7 विकेट से दी करारी शिकस्त

IND vs NZ 2nd T20 Highlights

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में 23 जनवरी खेला गया था. इस मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 209 रनों का टारगेट दिया था, जिसे टीम इंडिया केवल 15.2 ओवरों में ही चेज कर दिया. टीम के लिए ईशान किशन ने 76 और सूर्यकुमार यादव ने 82 रनों की विस्फोटक पारियां खेली. हालांकि अंत में शिवम दुबे ने भी ताबड़तोड़ बैटिंग की और एकतरफा मुकाबला जीत लिया है. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 2-0 से बढ़त बना ली है. 

भारत ने 15.2 ओवर में चेज किए 209 रन

टीम इंडिया ने 208 रनों का पीछा करते हुए खराब शुरुआत की थी. टीम के दोनों ओपनर संजू सैमसन 6 और अभिषेक शर्मा 0 रनों पर आउट हो गए थे. लेकिन फिर ईशान किशन ने जिम्मा अपने कंधो पर लिया और विस्फोटक पारी खेली. ईशान किशन ने 32 गेंदों में 76 रनों की पारी खेली. हालांकि ईशान के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे ने ताबड़तोड़ बैटिंग की. सूर्या ने 37 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाए. वहीं शिवम ने 18 गेंदों में नाबाद 36 रनों की पारी खेली. 

टीम इंडिया ने 209 रनों के लक्ष्य को ईशान, सूर्या और दुबे की मदद से सिर्फ 15.2 ओवरों में ही पूरा कर दिया. पांच मैचों की टी20 सीरीज में अब टीम इंडिया ने 2-0 से बढ़त बना ली है. टीम एक मैच जीतते ही सीरीज अपने नाम कर लेगी. भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज काफी तगड़ी फॉर्म हैं और वो जीत की हैट्रिक भी लगा सकते हैं. 

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 2 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे को 1-1 विकेट मिला. वहीं न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी, जैकब डफी और ईश सोढी ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. हालांकि अर्शदीप यादव ने 4 ओवरों में 53 रन खर्च किए और उनका खाता भी नहीं खुला. वहीं कीवी के लिए फॉल्क्स ने 3 ओवरों में 67 रन दे दिए और उनका भी खाता नहीं खुला. 

ऐसी रही पहली पारी

न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 208 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए मिचेल सैंटनर ने 27 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए हैं. इसके अलावा रचिन रविंद्र ने 44 रन बनाए, जबकि डेवोन कॉनवे 19, टिम शेफर्ट 24, ग्लेन फिलिप्स 19, डेरिल मिशेल 18, मार्क चैपमैन 10, जैकरी फॉल्क्स ने नाबाद 15 रन बनाए. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है
ODI में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
ODI में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी फ्री सिलेंडर, CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूर, यहां जानें पूरी डिटेल
दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी फ्री सिलेंडर, CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूर, यहां जानें पूरी डिटेल
T20I में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने पार किया 100 का आंकड़
T20I में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ 4 खिलाड़ियों ने पार किया 100 का आंकड़
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Numerology: शार्प माइंडेड होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, बगैर सोचे-विचारे नहीं करते कोई भी काम
Basant Panchami 2026: अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन
अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन
Maa Saraswati Aarti: बसंत पंचमी पर जरूर पढ़ें मां सरस्वती की आरती और मंत्र, पूजा का मिलेगा पूरा फल
बसंत पंचमी पर जरूर पढ़ें मां सरस्वती की आरती और मंत्र, पूजा का मिलेगा पूरा फल
Budh Gochar 2026: बुध के शनि की राशि में गोचर से खुल जाएंगे इन लोगों की किस्मत के ताले, अचानक बरसेगा पैसा
बुध के शनि की राशि में गोचर से खुल जाएंगे इन लोगों की किस्मत के ताले, अचानक बरसेगा पैसा
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों को मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता
बसंत पंचमी पर कल बनेगा गजकेसरी राजयोग, इन लोगों को मां सरस्वती की कृपा से हर काम में मिलेगी सफलता
MORE
Advertisement