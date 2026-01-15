'हैरानी हुई कि इतनी आसानी से जीत...' दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड की जीत पर आया सुनील गावस्कर का रिएक्शन, पढ़ें पूर्व दिग्गज ने क्या कहा

Sunil Gavaskar on IND vs NZ 2nd ODI: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने न्यूजीलैंड की आसानी जीत पर बयान दिया है. उनको काफी हैरानी हुई है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 14 जनवरी को दूसरा मुकाबला राजकोट में खेला गया था. इस मैच में कीवी टीम ने 7 विकेट से आसानी से मुकाबला अपने नाम क लिया था. ऐसे में अब भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने न्यूजीलैंड की आसानी जीत पर बयान दिया है. उनको काफी हैरानी हुई है और उन्होंने इसपर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि कीवी टीम की जीत पर पूर्व दिग्गज ने क्या कहा है.

गावस्कर ने न्यूजीलैंड की जीत पर दिया बयान

सुनील गावस्कर ने जियोहॉटस्टार पर कहा, "मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि न्यूजीलैंड इतनी आसानी से जीत गया. क्योंकि उनके बल्लेबाजी शुरू करने से पहले सभी को लगा था कि भारत पिच की धीमी गति का फायदा उठा पाएगा. सिर्फ स्पिनरों ने ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के सभी गेंदबाजों ने पिच की धीमी गति का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया. ऐसा लगा कि भारत न्यूजीलैंड को लगभग 260 या 270 रन पर रोक पाएगा. मुझे लगा था कि ये भारत के लिए एक आसान जीत होगी."

गावस्कर ने आगे कहा, "अगर भारत ये मैच जीत जाते तो उन्हें थोड़ा प्रयोग करने की आजादी होती. शायद उन खिलाड़ियों को मौका देते, जो अब तक नहीं खेले हैं. जायसवाल जैसे किसी खिलाड़ी को भी थोड़ा मौका मिल सकता था. ये सब संभव हो सकता था. लेकिन अब वो कोई जोखिम नहीं ले सकते. उन्हें अपनी सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन के साथ खेलना होगा."

न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी साइमन डूल ने मिचेल की पारी और उन्होंने जिस तरह से कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की भारतीय स्पिन जोड़ी का सामना किया उसकी तारीफ की. डूल ने कहा, "मिशेल के भारत के खिलाफ बहुत अच्छे आंकड़े हैं. हम इसे बार-बार देखते हैं. रिवर्स स्वीप, अपने पैरों का इस्तेमाल करना. कुलदीप के खिलाफ बहुत जल्द वो आगे बढ़कर खेले और पहले ही ओवर में उन पर दबाव डाला. उस पल से कुलदीप ने अपनी लय खो दी जो अक्सर नहीं होता है." डूल ने गावस्कर से सहमति जताई कि निर्णायक मैच में मेजबान टीम पर दबाव होगा.

