क्रिकेट

'हार्दिक के बिना अधूरी है टीम इंडिया...' पूर्व दिग्गज ने बताई Hardik Pandya की अहमियत, जानिए क्या कहा

Aakash Chopra on Hardik Pandya: पूर्व दिग्गज ने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि हार्दिक के बिना टीम इंडिया अधूरी है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 21, 2026, 05:19 PM IST

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है. लेकिन इससे पहले पूर्व दिग्गज ने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि हार्दिक के बिना टीम इंडिया अधूरी है. हार्दिक अपनी गेंद और बैट दोनों से मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं. उनका मैदान में होना भी काफी जरूरी है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 से पहले पूर्व दिगग्ज का बयान काफी वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

हार्दिक को लेकर पूर्व दिग्गज का बड़ा बयान

आकाश चोपड़ा ने जिओस्टार के एक कार्यक्रम में कहा, "हार्दिक पंड्या के बिना भारतीय टीम अधूरी है. पूरी दुनिया में हार्दिक जैसा कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है. बल्ले और गेंद से वो जो कर दिखाते हैं, वैसा भारत में कोई और नहीं कर सकता. भारत भले ही अंतिम प्लेयइंग इलेवन में वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव जैसे स्पिनर को शामिल करना चाहें. लेकिन फिर भी आपको नंबर 8 पर एक बल्लेबाज की भी जरूरत होगी. आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते. आप 12 खिलाड़ी मैदान पर नहीं उतार सकते."

आकाश ने कहा, "केवल हार्दिक ही ऐसा कर सकते हैं. वो नई गेंद से गेंदबाजी करके प्रभाव डाल सकते हैं और डेथ ओवरों में भी शानदार गेंदबाजी करते हैं. उन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का आखिरी ओवर भी फेंका था, जिसे भारत ने जीता था. इस तरह के कारनामे सिर्फ हार्दिक ही कर सकते हैं. उनके जैसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की ये टी20 सीरीज सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. न्यूजीलैंड भी पूरी तैयारी के साथ आया है. वनडे सीरीज में उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को विश्राम दिया था. लेकिन यहां उनकी टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम खेल रही है."

टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमों का फुल स्क्वाड 

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर) और रवि बिश्नोई. 

न्यूजीलैंड- मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स और ईश सोढ़ी.

