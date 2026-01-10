IND vs NZ 1st ODI Pitch Report: गेंदबाज बनाएंगे दबदबा या बल्लेबाजों का होगा बोलबाला? जानें कैसी है वडोदरा की पिच

IND vs NZ 1st ODI Pitch Report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच रविवार 11 जनवरी को खेला जाना है. जानिए पिच रिपोर्ट कैसी है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच रविवार 11 जनवरी को खेला जाना है. ये सीरीज खास इसलिए है, क्योंकि इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नजर आएंगे. फैंस इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. विराट ने पिछली सीरीज में अफ्रीका के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया और इस बार कुछ ऐसी ही उम्मीद है. लेकिन पहले मैच में पिच अहम किरदाग निभा सकती है. आइए जानते हैं कि पहले वनडे में पिच रिपोर्ट कैसी है और यहां गेंदबाज या बल्लेबाज किसे मदद मिलती है.

वडोदरा की पिच रिपोर्ट

वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे खेला जाएगा. वहीं पिच की बात करें, तो इस मैदान पर अब तक सिर्फ फर्स्ट क्लास ही मैच खेले गए हैं. ये पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है. बल्लेबाज आसानी से रन बनाने हुए देखे गए हैं. हालांकि आंकड़ों को देखते हुए लग रहा है कि यहां हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिल सकते हैं. वहीं खेल जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे स्पिनर्स को मदद मिलना शुरू हो जाती है.

भारत-न्यूजीलैंड हेड टू हेड आंकड़े

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे में अब तक 120 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 62 बार जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीते हैं. हालांकि एक मुकाबला टाई रहा है और 7 मैच बेनतीजा रहा है. ऐसे में भारत का आंकड़ा कीवी टीम पर एक तरफा भारी नजर आ रहा है. लेकिन इस बार कीवी टीम अपनी कमर कस चुकी है और कड़ी टक्कर देने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे.

भारत और न्यूजीलैंड का फुल स्क्वाड

भारत- शुभमन गिल (कप्‍तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्‍तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवीन्द्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल.

कीवी- माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, विल यंग, ​​हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिच हे (विकेटकीपर), ज़ैक फाउल्क्स, आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स और माइकल रे.

