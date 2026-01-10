FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'जो मेरी किस्मत में लिखा उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता', T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर शुभमन गिल का छलका दर्द

'जो मेरी किस्मत में लिखा उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता', T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर शुभमन गिल का छलका दर्द

जो प्रदेश 2017 के पहले उपद्रव से ग्रस्त था, वह अब उत्सव का प्रदेश है: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

जो प्रदेश 2017 के पहले उपद्रव से ग्रस्त था, वह अब उत्सव का प्रदेश है: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

'मैं चाहता हूं कि अफ्रीका भारत को हराकर खिताब जीते...' पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले दिया बड़ा बयान

'मैं चाहता हूं कि अफ्रीका भारत को हराकर खिताब जीते...' पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले दिया बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
नीले ड्रम पर बेस्ड 'हनीमून से हत्या' से 'दे दे प्यार दे 2' तक, इस हफ्ते OTT पर लगेगा कॉमेडी-मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर का तड़का

नीले ड्रम पर बेस्ड 'हनीमून से हत्या' से 'दे दे प्यार दे 2' तक, इस हफ्ते OTT पर लगेगा कॉमेडी-मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर का तड़का

क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा 

क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा

इस देश में हर 60 मिनट में मरते हैं 1,200 लोग, जानें टॉप 10 कंट्रीज में भारत किस स्थान पर

इस देश में हर 60 मिनट में मरते हैं 1,200 लोग, जानें टॉप 10 कंट्रीज में भारत किस स्थान पर

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs NZ 1st ODI Live Streaming: कब-कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड का पहला मैच? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs NZ 1st ODI Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड का पहला मैच कब, कहां और कैसे देख सकते हैं. आप यहां लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स जान सकते हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 10, 2026, 02:02 PM IST

IND vs NZ 1st ODI Live Streaming: कब-कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड का पहला मैच? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs NZ 1st ODI Live Streaming

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. टी20 और टेस्ट से संन्यास लेने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे खेलते हैं, जिसकी वजह से फैंस वनडे सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. इसी वजह से हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड का पहला मैच कब, कहां और कैसे देख सकते हैं. आप यहां लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स जान सकते हैं. 

कब खेला जाएगा का पहला मुकाबला?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच रविवार 11 जनवरी को खेला जाएगा. 

कितने बजे खेला जाएगा पहला मैच?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस दोपहर 1 बजे होगा. 

कहां खेला जाएगा पहला मैच?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. 

टीवी पर कहां देख सकते हैं पहला मैच?

भारत और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज को टीवी पर फैंस स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. 

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी. 

भारत-न्यूजीलैंड हेड टू हेड आंकड़े

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे में अब तक 120 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 62 बार जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीते हैं. हालांकि एक मुकाबला टाई रहा है और 7 मैच बेनतीजा रहा है. ऐसे में भारत का आंकड़ा कीवी टीम पर एक तरफा भारी नजर आ रहा है. लेकिन इस बार कीवी टीम अपनी कमर कस चुकी है और कड़ी टक्कर देने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. 

भारत और न्यूजीलैंड का फुल स्क्वाड

भारत- शुभमन गिल (कप्‍तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्‍तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवीन्द्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल.

कीवी- माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, विल यंग, ​​हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिच हे (विकेटकीपर), ज़ैक फाउल्क्स, आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स और माइकल रे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नीले ड्रम पर बेस्ड 'हनीमून से हत्या' से 'दे दे प्यार दे 2' तक, इस हफ्ते OTT पर लगेगा कॉमेडी-मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर का तड़का
नीले ड्रम पर बेस्ड 'हनीमून से हत्या' से 'दे दे प्यार दे 2' तक, इस हफ्ते OTT पर लगेगा कॉमेडी-मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर का तड़का
क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा 
क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा
इस देश में हर 60 मिनट में मरते हैं 1,200 लोग, जानें टॉप 10 कंट्रीज में भारत किस स्थान पर
इस देश में हर 60 मिनट में मरते हैं 1,200 लोग, जानें टॉप 10 कंट्रीज में भारत किस स्थान पर
‘The Raja Saab’ छोड़िए! वीकेंड पर देखिए ये 5 Horror Comedy Films, छूट जाएगी आपकी हंसी और कांप जाएगी रूह
‘The Raja Saab’ छोड़िए! वीकेंड पर देखिए ये 5 Horror Comedy Films, छूट जाएगी आपकी हंसी और कांप जाएगी रूह
कौन है वायरल गर्ल WPL 2026 एंकर, जिसकी खूबसूरती के आगे फेल हैं बॉलीवुड की अप्सराएं
कौन है वायरल गर्ल WPL 2026 एंकर, जिसकी खूबसूरती के आगे फेल हैं बॉलीवुड की अप्सराएं
MORE
Advertisement
धर्म
Shukra Remedies: पैसों की किल्लत,तनाव और सुख सुविधाओं की कमी कुंडली में शुक्रदोष का देती है संकेत, जानें शुक्र मजबूत करने के उपाय
पैसों की किल्लत,तनाव और सुख सुविधाओं की कमी कुंडली में शुक्रदोष का देती है संकेत, जानें शुक्र मजबूत करने के उपाय
Rashifal 9 January 2026: मिथुन और कुंभ वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कुंभ वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
Crystal Bracelets: क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
Friday Vrat Or Niyam: शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ
शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ
MORE
Advertisement