IND vs NZ 1st ODI Live Streaming: कब-कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड का पहला मैच? एक क्लिक में पाएं लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs NZ 1st ODI Live Streaming

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. टी20 और टेस्ट से संन्यास लेने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे खेलते हैं, जिसकी वजह से फैंस वनडे सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. इसी वजह से हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड का पहला मैच कब, कहां और कैसे देख सकते हैं. आप यहां लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स जान सकते हैं.

कब खेला जाएगा का पहला मुकाबला?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच रविवार 11 जनवरी को खेला जाएगा.

कितने बजे खेला जाएगा पहला मैच?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस दोपहर 1 बजे होगा.

कहां खेला जाएगा पहला मैच?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा.

टीवी पर कहां देख सकते हैं पहला मैच?

भारत और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज को टीवी पर फैंस स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

भारत-न्यूजीलैंड हेड टू हेड आंकड़े

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे में अब तक 120 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 62 बार जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीते हैं. हालांकि एक मुकाबला टाई रहा है और 7 मैच बेनतीजा रहा है. ऐसे में भारत का आंकड़ा कीवी टीम पर एक तरफा भारी नजर आ रहा है. लेकिन इस बार कीवी टीम अपनी कमर कस चुकी है और कड़ी टक्कर देने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे.

भारत और न्यूजीलैंड का फुल स्क्वाड

भारत- शुभमन गिल (कप्‍तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्‍तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवीन्द्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल.

कीवी- माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, विल यंग, ​​हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिच हे (विकेटकीपर), ज़ैक फाउल्क्स, आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स और माइकल रे.

