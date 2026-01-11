FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs NZ: बल्लेबाज या गेंदबाज वडोदरा की पिच किसका देगी साथ, इस मैदान पर पहली बार वनडे मैच खेलने उतरेगी टीम इंडिया

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 11 जनवरी से तीन मैचों की वन डे सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला वडोदरा के ग्राउंड पर खेला जाना है. आइए जातने है कि कैसा रहेगी की इस मैदान की पिच रिपोर्ट

सुमित तिवारी

Updated : Jan 11, 2026, 09:06 AM IST

IND vs NZ

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 11 जनवरी से तीन मैचों की वन डे सीरीज शुरू होने जा रही है, साल 2026 की ये पहली वन डे सीरीज होगी. इस सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 11 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के भीच गुजरात के वडोदरा के मैदान में खेला जाना है. दोनों टीमों की नजरें इस सीरीज को जीतकर साल 2026 की शुरुआत बेहतर तरीके से करने पर होगी। ऐसे में पहला मुकाबला काफी अहम रहने वाला है.

इस मैदान पर पहली बार वड डे खेलेगी टीम

गौर करने वाली बात ये है कि इस मैदान पर पहली बार भारतीय टीम वन डे सीरीज खेलने के लिए उतरेगी. टीम इंडिया के स्क्वाड में जहां कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की वापसी हो रही है, तो वहीं कीवी टीम में कुछ नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं. ऐसे में सभी के प्रदर्शन के पर नजरें रहने वाली हैं.

पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा

इस स्टेडियम में अब तीन महिला वनडे मैच जरूर खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जहां 2 मुकाबले अपने नाम किए हैं, तो वहीं टारगेट का पीछा करने वाली टीम एक मैच को अपने नाम करने में कामयाब रही है। वहीं यहां की पिच को लेकर बात की जाए तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये बल्लेबाजी के लिए काफी मुफीद हो सकती है, जिसके चलते टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यहां की बाउंड्री काफी छोटी होना भी है.

बड़े शॉट देखने को मिल सकते हैं

इस वजह से यहां बल्लेबाज बड़े शॉट आसानी से लगा सकते हैं. ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 300 रनों का टारगेट आराम से सेट कर सकती है. लेकिन लक्ष्य का बचाव करना भी इस ग्राउंड पर आसान नहीं है. वनडे फॉर्मेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड को लेकर बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच कुल 120 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम 62 मैचों को जहां जीतने में कामयाब रही है तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम को 50 मैचों में जीत हासिल हुई है और सात मैच रद्द हुए हैं. इन आंकड़ों से देखा जाए तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी हैं. 

