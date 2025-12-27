IND vs NZ: न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में होगा बड़ा बदलाव, केएल राहुल की होगी छुट्टी! पढ़े 5 बड़े अपडेट्स

India vs New Zealand ODI Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 11 जनवरी से खेली जानी है. लेकिन इस सीरीज से पहले आप 5 बड़े अपडेट्स पढ़ सकते हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 11 जनवरी से खेली जानी है. बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान अभी तक नहीं किया है. हालांकि बोर्ड ने टी20 टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. वहीं अब टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर 5 बड़े अपडेट्स सामने आए हैं. श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल दोनों ने ही चोट के कारण साउथ अफ्रीका सीरीज मिस कर दी थी. ऐसे में अफ्रीका के खिलाफ केएल राहुल ने कप्तानी की थी और 2-1 से सीरीज जीती था. अब राहुल की छुट्टी हो सकती है. आइए जानते हैं कि कौनसे 5 बड़े अपडेट्स सामने आए हैं.

न्यूजीलैंड सीरीज के लिए बदला जाएगा कप्तान

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का कप्तान बदला जाएगा. शुभमन गिल की वापसी के बाद अब वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे. ऐसे में केएल राहुल कप्तानी नहीं करेंगे. इस सीरीज में श्रेयस अय्यर की भी वापसी हो सकती है. चोट के बाद अय्यर ने रिहैब शुरू कर दिया है और तेजी से फिट हो रहे हैं. इस सीरीज के लिए बोर्ड कई बड़े बदलाव कर सकता है.

केएल राहुल का कटेगा पत्ता!

केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बतौर कप्तान खेला था. लेकिन अब न्यूजीलैंड के खिलाफ उनसे कप्तान छीनी जा सकती है और शुभमन गिल कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं. हालांकि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कप्तानी की थी और टीम को 2-1 से जीत भी दिलाई थी. लेकिन अब उनकी कप्तानी से पत्ता कट सकता है.

ये रहे 5 बड़े अपडेट्स

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले शुभमन गिल फिट हो गए हैं और वो टीम में वापसी के लिए तैयार हैं.

शुभमन गिल के आने के बाद केएल राहुल से कप्तान नहीं रहेंगे.

श्रेयस अय्यर भी रिहैब कर रहे हैं और बोर्ड उनपर नजर रखे हुए है. वो भी इस सीरीज में वापसी कर सकते हैं.

रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों का सिलेक्शन लगभग तय ही है.

जसप्रीत बुमराह इस सीरीज से बाहर हो सकते हैं. हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह तीन तेज गेंदबाजों को चुना सकता है.

न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए संभावित टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह.

