नामीबिया मैच से पहले तिलक वर्मा ने अपनी और सूर्यकुमार यादव की भूमिका पर दिया बड़ा बयान, पाकिस्तान मैच पर भी की बात

Horoscope 12 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें गुरुवार का राशिफल

Chickenpox: किसे और क्यों होता है चिकनपॉक्स? भारत के इस राज्य में बढ़े मामले, जानिए क्या है ये बीमारी

Death Facts: मृत्यु के तुरंत बाद होते हैं शरीर में ये 5 बड़े बदलाव, जानें कौन सा अंग सबसे पहले होता है फेल

पाकिस्तान के इन 4 गेंदबाजों के बॉलिंग एक्शन पर उठ चुके हैं सवाल, एक पर लग गया था बैन

8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिए राज्यसभा में लेटेस्ट अपडेट, जानें कब से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

नामीबिया मैच से पहले तिलक वर्मा ने अपनी और सूर्यकुमार यादव की भूमिका पर दिया बड़ा बयान, पाकिस्तान मैच पर भी की बात

Tilak Varma on Suryakumar Yadav: तिलक वर्मा ने खुद और सूर्यकुमार यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है. इतना ही नहीं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर भी बातचीत की है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 11, 2026, 09:55 PM IST

नामीबिया मैच से पहले तिलक वर्मा ने अपनी और सूर्यकुमार यादव की भूमिका पर दिया बड़ा बयान, पाकिस्तान मैच पर भी की बात

Ishan kishan injury

भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अगला मैच नामीबिया के खिलाफ खेलेगी, जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच के लिए भारतीय खिलाड़ी मैदान पर अभ्यास कर रहे हैं. मुकाबले से पहले भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने खुद और सूर्यकुमार यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है. इतना ही नहीं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर भी बातचीत की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले पर तिलक वर्मा ने कहा, ‘‘मुख्य कोच गौतम गंभीरने हमसे कहा है कि अगर अमेरिका के खिलाफ हुए मैच की तरह विकेट जल्दी-जल्दी गिरें, तो हमें सावधानी से खेलना चाहिए. जरूरत पड़ने पर सूर्यकुमार यादव भाई और मैं सू्त्रधार की भूमिका निभा सकते हैं. जसप्रीत बुमराह फिट हैं और नामीबिया के खिलाफ कल के मैच के लिए उपलब्ध हैं."

पाकिस्तान मैच पर ये बोले तिलक

कोलंबो में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मुकाबले पर तिलक ने कहा, "हम एक समय में एक मैच पर ही ध्यान दे रहे हैं. हम श्रीलंका की परिस्थितियों और मैच के लिए तैयार हैं. वर्ल्ड कप टीम में वापसी कर खुश हूं. मेरा एकमात्र लक्ष्य टीम को वर्ल्ड कप जीतने में मदद करना है. यहां तक कि जब मैं खेल नहीं रहा था, तब भी मैं भारत के मैच जीतने का ही सोच रहा था."

आपको बता दें कि भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पेट इन्फेक्शन की वजह से नामीबिया के खिलाफ मैच मिस कर सकती है. अभिषेक के अलावा ईशान किशन भी प्रैक्टिस मैच के दौरान चोटिल हो गए हैं. लेकिन अच्छी बात ये रही कि किशन दर्द के बाद भी अभ्यास करने मैदान पर लौट आए थे. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन और वाशिंगटन सुंदर.

नामीबिया- लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिन्क, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जे जे स्मिट, ज़ेन ग्रीन (विकेटकीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, डायलन लीचर, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, मैक्स हेंगो, मालन क्रुगर, बेन शिकोंगो, जैक ब्रासेल और जान बाल्ट.

