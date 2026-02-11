IND vs NAM: टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, जसप्रीत बुमराह ने किया ईशान किशन को चोटिल!

Ishan kishan Injury: भारतीय फैंस के लिए एक बुरी खबर और सामने आ रही है. प्रैक्टिस के दौरान विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन चोटिल हो गए हैं.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया अपना दूसरा मुकाबला 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ खेलेगी. इस मैच से पहले अभिषेक शर्मा के पेट में इन्फेक्शन हो गया है और नामीबिया के खिलाफ खेलने पर संदेह बना हुआ है. लेकिन भारतीय फैंस के लिए एक बुरी खबर और सामने आ रही है. दरअसल, प्रैक्टिस के दौरान विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन चोटिल हो गए हैं. उन्हें जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर पर पैर में चोट आई है, जिसकी वजह से प्रैक्टिस के दौरान वो ड्रेसिंग रूम वापस लौट गए. अभिषेक के बाद अगर किशन भी चोटिल हो गए, तो भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है. क्योंकि उनकी गैरमौजूदगी टीम इंडिया को जरूर खल सकती है.

