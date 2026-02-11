IND vs NAM: नामीबिया मैच से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, हॉस्पिटल में एडिमट हुए अभिषेक शर्मा

Abhishek Sharma Injury: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को अपना दूसरा मैच 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ मैच खेलना है. लेकिन इससे पहले भारत को एक तगड़ा झटका लगा है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को अपना दूसरा मैच 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ मैच खेलना है. लेकिन इससे पहले भारत को एक तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की अचानक ताबियत खराब हो गई थी, जिसके बाद वो दिल्ली में प्रैक्टिस भी करने नहीं आए थे. इस बीच अब खबर आई है कि अभिषेक पेट इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं. आइए जानते हैं कि अभिषेक की हेल्थ कैसी है और उनपर क्या अपडेट है?

नामीबिया मैच से पहले अभिषेक हॉस्पिटल में भर्ती

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पेट में इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके कारण गुरुवार को नामीबिया के खिलाफ होने वाले टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में उनके खेलने को लेकर संशय बना हुआ है. हालांकि खबर आई है कि अभिषेक शर्मा

बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, "अभिषेक को पेट में संक्रमण के कारण दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. समस्या का पता लगाने के लिए कुछ जांच की जा रही हैं. अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें अस्पताल से आज छुट्टी मिलेगी या नहीं, लेकिन उनके नामीबिया के खिलाफ मैच खेलने पर फिलहाल संशय बना हुआ है."

संजू सैमसन को मिल सकता है मौका

नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले अगर अभिषेक शर्मा पूरी तरह फिट नहीं होते हैं और मैच मिस करते हैं. तो संजू सैमसन को मौका मिल सकता है. भले ही नामीबिया के खिलाफ अभिषेक की कमी नहीं खलेगी. लेकिन 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ सबसे अहम मैच में उनकी कमी जरूर खलेगी. लेकिन ऐसी उम्मीदे हैं कि वो पाकिस्तान मैच से पहले फिट हो जाएंगे.

