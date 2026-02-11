FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs NAM: नामीबिया मैच से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, हॉस्पिटल में एडिमट हुए अभिषेक शर्मा

IND vs NAM: नामीबिया मैच से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, हॉस्पिटल में एडिमट हुए अभिषेक शर्मा

कौन है पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक, जिसके अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन से है भारत खतरा?

कौन है पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक, जिसके अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन से है भारत खतरा?

चार बार मिली नाकामी, पांचवीं बार में AIR-1 बनीं अंबाला की दीक्षा, UGC NET परीक्षा को लेकर दिए जरूरी टिप्स

चार बार मिली नाकामी, पांचवीं बार में AIR-1 बनीं अंबाला की दीक्षा, UGC NET परीक्षा को लेकर दिए जरूरी टिप्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका

SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका

Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा से उनके कितने बच्चे? जानिए क्या करती हैं छोटे डॉन की 3 बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी

Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा से कितने बच्चे? जानिए क्या करती हैं छोटे डॉन की 3 बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी

Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!

पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs NAM: नामीबिया मैच से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, हॉस्पिटल में एडिमट हुए अभिषेक शर्मा

Abhishek Sharma Injury: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को अपना दूसरा मैच 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ मैच खेलना है. लेकिन इससे पहले भारत को एक तगड़ा झटका लगा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 11, 2026, 05:40 PM IST

IND vs NAM: नामीबिया मैच से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, हॉस्पिटल में एडिमट हुए अभिषेक शर्मा

Abhishek Sharma Injury

Add DNA as a Preferred Source

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया को अपना दूसरा मैच 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ मैच खेलना है. लेकिन इससे पहले भारत को एक तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की अचानक ताबियत खराब हो गई थी, जिसके बाद वो दिल्ली में प्रैक्टिस भी करने नहीं आए थे. इस बीच अब खबर आई है कि अभिषेक पेट इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं. आइए जानते हैं कि अभिषेक की हेल्थ कैसी है और उनपर क्या अपडेट है?

नामीबिया मैच से पहले अभिषेक हॉस्पिटल में भर्ती

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पेट में इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके कारण गुरुवार को नामीबिया के खिलाफ होने वाले टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में उनके खेलने को लेकर संशय बना हुआ है. हालांकि खबर आई है कि अभिषेक शर्मा    

बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, "अभिषेक को पेट में संक्रमण के कारण दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. समस्या का पता लगाने के लिए कुछ जांच की जा रही हैं. अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें अस्पताल से आज छुट्टी मिलेगी या नहीं, लेकिन उनके नामीबिया के खिलाफ मैच खेलने पर फिलहाल संशय बना हुआ है."

संजू सैमसन को मिल सकता है मौका

नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले अगर अभिषेक शर्मा पूरी तरह फिट नहीं होते हैं और मैच मिस करते हैं. तो संजू सैमसन को मौका मिल सकता है. भले ही नामीबिया के खिलाफ अभिषेक की कमी नहीं खलेगी. लेकिन 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ सबसे अहम मैच में उनकी कमी जरूर खलेगी. लेकिन ऐसी उम्मीदे हैं कि वो पाकिस्तान मैच से पहले फिट हो जाएंगे. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका
SPAN Habits: रोजाना की ये आदतें बढ़ा सकती है आपकी लाइफ! एक्सपर्ट्स ने बताया तरीका
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा से उनके कितने बच्चे? जानिए क्या करती हैं छोटे डॉन की 3 बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी राधा से कितने बच्चे? जानिए क्या करती हैं छोटे डॉन की 3 बेटियां ज्योति, हर्षिता और रेहांशी
Numerology: पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
पति का ‘राजयोग’ मजबूत बनाती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, इन्हीं के हाथ में होती है आपकी किस्मत की चाबी!
Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर
Netflix Movies: दिमाग की नसें हिला देंगी नेटफ्लिक्स की ये 7 साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्में, सस्पेंस देख चकरा जाएगा सिर
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी 
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल या दूध क्या चढ़ना शुभ? शिवपुराण का ये सच खोल देगा आपकी आंखें और दध की बर्बादी
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri Kab Hai: 15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
Horoscope 10 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
 Zodiac Signs: ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स  
ये 5 राशियां एक रुपये को करोड़ में बदल सकती हैं, इनको पता होता है पैसे बनाने और बचाने का मास्टर ट्रिक्स
Mahashivratri Special: इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी! 
इस मंदिर में बिना रुके होता है शिवलिंग का जलाभिषेक, वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कहां से आ रहा पानी!
Mahashivratri: भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
भगवान शिव की कृपा चाहिए तो महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें
MORE
Advertisement