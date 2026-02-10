टीम इंडिया को लगा तगड़ा झटका, अभिषेक शर्मा टी20 वर्ल्ड कप के बीच हुए बीमार

FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

Abhishek Sharma Health Update: वर्ल्ड कप के पहले मैच में अभिषेक शर्मा पहली गेंद पर आउट हो गए थे और उन्होंने फील्डिंग भी नहीं की थी. ऐसे में नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले अभिषेक का प्रैक्टिस न करना बुरे संकेत दे रहा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 10, 2026, 07:29 PM IST

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच भारत को एक बड़ा झटका लगा है. टीम इंडिया को 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ मुकाबला खेलना है, जो दिल्ली के अरुट जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच के लिए भारतीय खिलाड़ी अरुट जेटली स्टेडियम में अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अभ्यस सत्र में विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा नहीं नजर आए हैं. यूएसए के खिलाफ अभिषेक शर्मा पहली गेंद पर आउट हो गए थे और उन्होंने फील्डिंग भी नहीं की थी. ऐसे में नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले अभिषेक का प्रैक्टिस न करना बुरे संकेत दे रहा है. 

अभिषेक शर्मा ने दिल्ली में नहीं किया अभ्यास

टीम इंडिया का मंगलवार शाम को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस सत्र था. लेकिन इस दौरान पूरी टीम थी और केवल अभिषेक शर्मा नहीं नजर आए थे. हालांकि जसप्रीत बुमराह भी टीम के साथ बीच में मौजूद थे और पिच को करीब से देखने के लिए गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल के साथ पिच पर निकले थे. स्टेडियम में सबसे बड़ी चर्चा ये थी कि अभिषेक शर्मा प्रैक्टिस सत्र में शामिल नहीं हुए. मुंबई में यूएसए के खिलाफ अभिषेक पहली ही गेंद पर शून्य पर आउट हो गए थे और साथ ही उन्होंने फील्डिंग भी नहीं की थी. मुकाबले के बाद मोहम्मद सिराज ने खुलासा किया था कि अभिषेक पेट खराब होने के कारण मैदान पर नहीं उतरे, लेकिन उन्हें दूसरे गेम के लिए उपलब्ध रहना चाहिए.

अभिशेक पर क्या बोले सहायक कोच

भारत के सहायक कोच टेन डोशेट ने कहा, "अभिषेक अभी भी पेट की परेशानी से उबर नहीं पाए हैं और वो यहां नहीं हैं. उम्मीद है कि वो कुछ दिनों में नामीबिया के खिलाफ मैच के लिए ठीक हो जाएंगे." बता दें कि अगर अभिषेक शर्मा दूसरे मैच में यानी नामीबिया के खिलाफ उपलब्ध नहीं हुए, तो दिल्ली में ईशान किशन के साथ संजू सैमसन ओपनिंग कर सकते हैं.

टीम से जुड़े वाशिंगटन सुंदर

आपको बता दें कि टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर ये रही है कि स्टार ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर दिल्ली में टीम के साथ जुड़ गए हैं. सुंदर साइड स्ट्रेन के कारण टीम से बाहर थे. सुंदर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज भी मिस की थी और वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत ए के लिए अभ्यास मैच भी नहीं खेल सके थे. टीम इंडिया के सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने मंगलवार को नई दिल्ली में कहा, "वाशिंगटन सुंदर कल टीम में शामिल हो गए हैं और आज टीम के साथ प्रैक्टिस लेंगे. बुमराह भी नेट्स में गेंदबाजी करेंगे."

