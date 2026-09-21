India vs Japan: T20I क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगी भारत-जापान की भिड़ंत, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच

India vs Japan: भारत और जापान के बीच एक टी20 मैच रखा गया है. क्रिकेट के इतिहास में पहली बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी.

एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत और जापान के बीच एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा. दरअसल, इस मैच की घोषणा पहले नहीं हुई थी. हाल ही में भारत और जापान के बीच एक टी20 मैच रखा गया है. क्रिकेट के इतिहास में पहली बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. भारत और जापान राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में ये मुकाबला रखा गया है. इस मैच के बाद टीम इंडिया एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेगी, जिसकी मेजबानी जापान ही कर रहा है. आइए जानते हैं कि भारत-जापान मैच को लाइव कब, कहां और कैसे देख सकते हैं.

कब खेला जाएगा भारत बनाम जापान टी20 मुकाबला?

एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत और जापान के बीच इकलौता टी20 इंटरनेशनल मुकाबला मंगलवार 22 सितंबर, 2026 को खेला जाएगा.

कहां खेला जाएगा भारत बनाम जापान टी20 मुकाबला?

भारत और जापान के बीच इकलौता टी20 मुकाबला जापान के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा.

कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम जापान टी20 मुकाबला?

भारत और जापान के बीच इकलौता टी20 मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस सुबह 9 बजे होगा.

टीवी पर कहां देखें भारत बनाम जापान टी20 मुकाबला?

भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक टी20 मुकाबला का भारत में लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. हालांकि, जापान में मैच को टोचिगी टीवी पर फ्री टू एयर दिखाया जाएगा.

कहां होगी भारत बनाम जापान टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और इसकी वेबसाइट पर होगी. मैच का लुत्फ उठाने के लिए भारतीय फैंस को फैनकोड का सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

टीम इंडिया का फुल स्क्वाड

संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, विपराज निगम और वैभव सूर्यवंशी.

जापान का फुल स्क्वाड

केंडल कदोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान), चार्ली हारा-हिंजे, कोहेई कुबोटा,रेओ सकुरानो-थॉमस, एलेक्स शिराई-पैटमोर (विकेट कीपर), शोमा सुगाया-स्लेटर, डेक्लान सुजुकी-मैकॉम्ब, जेक कुसुदा-नैर्न, वतारू मियाउची (विकेट कीपर), बेंजामिन इटो-डेविस, एलेस्टर कदोवाकी-फ्लेमिंग, त्सुयोशी ताकाडा, इब्राहिम ताकाहाशी, माकोतो तानियामा और लाचलान यामामोटो-लेक.