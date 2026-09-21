FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CSK ने 18 साल बाद क्यों बदला हेड कोच? 7 खिताब दिलाने वाले फ्लेमिंग को हटाकर जहीर खान पर क्यों जताया भरोसा?

CSK ने 18 साल बाद क्यों बदला हेड कोच? 7 खिताब दिलाने वाले फ्लेमिंग को हटाकर जहीर खान पर क्यों जताया भरोसा?

टैंक गायब, अकेले सैनिक मैदान में... यूक्रेन युद्ध में रूस ने क्यों बदली अपनी रणनीति?

टैंक गायब, अकेले सैनिक मैदान में... यूक्रेन युद्ध में रूस ने क्यों बदली अपनी रणनीति?

India vs Japan: T20I क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगी भारत-जापान की भिड़ंत, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच

India vs Japan: T20I क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगी भारत-जापान की भिड़ंत, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

India vs Japan: T20I क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगी भारत-जापान की भिड़ंत, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच

India vs Japan: भारत और जापान के बीच एक टी20 मैच रखा गया है. क्रिकेट के इतिहास में पहली बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 21, 2026, 07:00 PM IST

India vs Japan: T20I क्रिकेट के इतिहास में पहली बार होगी भारत-जापान की भिड़ंत, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच

India vs Japan (Photo X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत और जापान के बीच एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा. दरअसल, इस मैच की घोषणा पहले नहीं हुई थी. हाल ही में भारत और जापान के बीच एक टी20 मैच रखा गया है. क्रिकेट के इतिहास में पहली बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. भारत और जापान राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में ये मुकाबला रखा गया है. इस मैच के बाद टीम इंडिया एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेगी, जिसकी मेजबानी जापान ही कर रहा है. आइए  जानते हैं कि भारत-जापान मैच को लाइव कब, कहां और कैसे देख सकते हैं.

कब खेला जाएगा भारत बनाम जापान टी20 मुकाबला?

एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत और जापान के बीच इकलौता टी20 इंटरनेशनल मुकाबला मंगलवार 22 सितंबर, 2026 को खेला जाएगा. 

कहां खेला जाएगा भारत बनाम जापान टी20 मुकाबला?

भारत और जापान के बीच इकलौता टी20 मुकाबला जापान के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. 

कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम जापान टी20 मुकाबला?

भारत और जापान के बीच इकलौता टी20 मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे से खेला जाएगा,  जबकि टॉस सुबह 9 बजे होगा. 

टीवी पर कहां देखें भारत बनाम जापान टी20 मुकाबला?

भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक टी20 मुकाबला का भारत में लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. हालांकि, जापान में मैच को टोचिगी टीवी पर फ्री टू एयर दिखाया जाएगा. 

कहां होगी भारत बनाम जापान टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और जापान के बीच ऐतिहासिक टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और इसकी वेबसाइट पर होगी. मैच का लुत्फ उठाने के लिए भारतीय फैंस को फैनकोड का सब्सक्रिप्शन लेना होगा. 

टीम इंडिया का फुल स्क्वाड

संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन, अक्षर पटेल,  श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, विपराज निगम और वैभव सूर्यवंशी.

जापान का फुल स्क्वाड

केंडल कदोवाकी-फ्लेमिंग (कप्तान), चार्ली हारा-हिंजे, कोहेई कुबोटा,रेओ सकुरानो-थॉमस, एलेक्स शिराई-पैटमोर (विकेट कीपर), शोमा सुगाया-स्लेटर, डेक्लान सुजुकी-मैकॉम्ब, जेक कुसुदा-नैर्न, वतारू मियाउची (विकेट कीपर), बेंजामिन इटो-डेविस, एलेस्टर कदोवाकी-फ्लेमिंग, त्सुयोशी ताकाडा, इब्राहिम ताकाहाशी, माकोतो तानियामा और लाचलान यामामोटो-लेक.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement