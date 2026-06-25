IND vs IRE Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें भारत-आयरलैंड की टी20 सीरीज? जानें A टू Z डिटेल्स

क्रिकेट
IND vs IRE Live Streaming: भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी शुक्रवार 26 जून 2026 को खेला जाना है.
भारतीय क्रिकेट टीम इस समय आयरलैंड के दौरे पर हैं, जहां टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. बीसीसीआई ने पहले ही इस सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया था. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम में वैभव सूर्यवंशी को भी मौका मिला है. भारतीय जर्सी में वैभव को खेलता देखने लिए फैंस काफी उत्साहित है. आइए जानते हैं कि भारत और आयरलैंड की टी20 सीरीज को भारत में कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं.
कब खेला जाएगा भारत और आयरलैंड का पहला टी20 मैच?
भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 26 जून 2026 को खेला जाएगा.
कहां खेला जाएगा भारत और आयरलैंड का पहला मैच?
भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला आयरलैंड के बेलफास्ट के सर्विस क्रिकेट क्लब में खेला जाएगा.
कितने बजे से खेला जाएगा भारत और आयरलैंड का मैच?
भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा.
टीवी पर कहां देख सकेंगे लाइव?
भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज को फैंस टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं. हालांकि फैंस डीडी स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री लाइव मैच का लुत्फ उठा सकते हैं.
कहां होगी टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग?
भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और इसकी वेबसाइट पर होगी.
भारत और आयरलैंड टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमों का फुल स्क्वाड
टीम इंडिया- श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी और प्रसिद्ध कृष्णा.
आयरलैंड- लोर्कन टकर (कप्तान/विकेटकीपर), रॉस अडायर, बेंजामिन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहनी, मैथ्यू हम्फ्रीज, गैविन होई, मैथ्यू हॉलैंड, लियाम मैकार्थी, जय मूंद्रा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर और रूबेन विल्सन.
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