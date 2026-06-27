IND vs IRE 2nd T20 Pitch Report: गेंदबाजों का होगा दबदबा या बल्लेबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है की पिच

IND vs IRE 2nd T20 Pitch Report: भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा मुकाबला रविवार 28 जून 2026 को बेल्फास्ट में खेला जाएगा.

भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका दूसरा मुकाबला रविवार 28 जून 2026 को बेल्फास्ट में खेला जाएगा. पहले टी20 में आयरलैंड ने भारत को 34 रनों से करारी शिकस्त दी थी. इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार भारतीय टीम आयरलैंड से हारी है. ऐसे में अब टीम इंडिया को अगर अपनी इज्जत बचानी है, तो दूसरा मुकाबला हर हाल में जीतना ही होगी और सीरीज ड्रॉ करनी होगी. लेकिन इस मैच में पिच अहम किरदार निभाएगी. आइए जानते हैं कि बेलफास्ट की पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे फायदा मिलता है.

बेलफास्ट की पिच रिपोर्ट

आयरलैंड के बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होती है. दरअसल, पिच पर नमी और हरियाली रहती है, जिससे गेंद को सीम मूवमेंट मिलता है. हालांकि, पहले मुकाबले में आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 180 प्लस स्कोर कर दिया था, जबकि दूसरी पारी में भारतीय टीम 150 के अंदर ही ऑलआउट हो गई है. शुरुआती ओवरों के बाद बल्लेबाज गेंदबाज पर हावी होने लगते हैं. अगर बल्लेबाज धैर्य से बैटिंग करता है और क्रीज पर समय बिता लेता है, तो रन बनाना आसान हो जाता है.

IND vs IRE हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और आयरलैंड के बीच अब तक 9 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 8 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि सिर्फ एक मैच आयरलैंड ने जीता है. हालांकि, 2026 में आयरलैंड ने भारत को 34 रनों से हराकर इतिहास रचा था. भले ही भारत का पलड़ा आयरलैंड पर एकतरफा भारी है, लेकिन इस बार आयरलैंड से टीम इंडिया को कड़ी चुनौती मिल सकती है. क्योंकि पहला टी20 जीतकर आयलैंड के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास काफी बढ़ा होगा.

भारत और आयरलैंड टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

टीम इंडिया- श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी और प्रसिद्ध कृष्णा.

आयरलैंड- लोर्कन टकर (कप्तान/विकेटकीपर), रॉस अडायर, बेंजामिन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहनी, मैथ्यू हम्फ्रीज, गैविन होई, मैथ्यू हॉलैंड, लियाम मैकार्थी, जय मूंद्रा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर और रूबेन विल्सन.

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