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'वैभव सूर्यवंशी को चकाचौंध से फर्क नहीं...' पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज ने 15 साल के भारतीय खिलाड़ी को लेकर दिया बड़ा बयान

Kumar Sangakkara on Vaibhav Suryavanshi: आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 से पहले श्रीलंका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी कुमार संगकारा ने सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 27, 2026, 11:50 PM IST

'वैभव सूर्यवंशी को चकाचौंध से फर्क नहीं...' पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज ने 15 साल के भारतीय खिलाड़ी को लेकर दिया बड़ा बयान

Vaibhav Suryavanshi (Photo ESPN)

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15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को बीसीसीआई ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया में जगह मिली है. भले ही आयरलैंड के खिलाफ सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला. लेकिन सभी क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस की नजरे सूर्यवंशी पर बनी हुई हैं. ऐसी उम्मीद है कि कप्तान श्रेयस अय्यर आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में वैभव को मौका देंगे. इस बीच श्रीलंका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी कुमार संगकारा ने सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

वैभव पर सूर्यवंशी ने दिया बड़ा बयान

स्काई स्पोर्ट्स से बात करते हुए कुमार संगकारा ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा, "उन्हें आने वाले समय में क्रिकेट और व्यावसायिक स्तर पर कई अवसर मिलेंगे. इन सबके बीच संतुलन बनाना और उसे मिलने वाला समर्थन बेहद जरूरी होगा. लेकिन एक बात तय है कि उसे बल्लेबाजी करना पसंद है. फेम और चकाचौंध का उस पर ज्यादा असर नहीं होता. वो जमीन से जुड़ा और जिज्ञासु स्वभाव का है." 

उन्होंने आगे कहा, "वैभव केवल क्रिकेट के बारे में ही नहीं सोचता है. उसके जीवन में अन्य चीजों के लिए भी जगह है. मुझे पूरा विश्वास है कि वो भारतीय क्रिकेट, विश्व क्रिकेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बड़ा प्रभाव छोड़ेगा. वो मानसिक रूप से मजबूत है और लोकप्रियता को अच्छी तरह संभाल लेगा."

वैभव ने कहा मैच मैं जिता दूंगा- संगकारा

राजस्थान रॉयल्स के कोच कुमार संगकारा ने आईपीएल में लखनऊ के खिलाफ 220 रनों के टारगेट का पीछा करने को लेकर कहा, "वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर जाने से पहले उसने मेरी तरफ देखा और कहा कोच, चिंता मत कीजिए, ये मैच हम जीत रहे हैं. वो इसके बाद ड्रेसिंग रूम में गया और डोनोवन फरेरा और लुआन-ड्रे प्रीटोरियस से बोला कि मैं आज 13 छक्के लगाऊंगा, उसके बाद तुम लोग बचा हुआ काम खत्म करना. उसने उस मैच में 10 छक्के लगाए."

वो खास खिलाड़ी है- कुमार संगकारा

कुमार संगकारा ने वैभव को लेकर आगे कहा, "शुरुआत में इन दोनों खिलाड़ियों को लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो पांच छक्कों तक पहुंचा, वो इसे गिनने लगे क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि वो वास्तव में ये कर सकता है. महज 15 साल की उम्र में ऐसा आत्मविश्वास दिखाना खास है."

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