'किसी को हल्के में नहीं लेना...' आयरलैंड के खिलाफ कप्तान श्रेयस अय्यर ने किसके सिर फोड़ा हार का ठीकरा

Shreyas Iyer on IND vs IRE 1st T20: शर्मनाक हार के बाद श्रेयस अय्यर ने बयान दिया है. उनका मानना है कि किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए.

आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को 34 रनों से हार का सामना किया है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार टीम इंडिया को आयरलैंड ने हराया है. बीसीसीआई ने टी20 के लिए श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया था और अय्यर बतौर कप्तान अपने पहले ही मैच में हार गए. हालांकि, शर्मनाक हार के बाद श्रेयस अय्यर ने बयान दिया है. उनका मानना है कि किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए. आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

शर्मनाक हार के बाद क्या बोले अय्यर?

कप्तान श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड के खिलाफ शर्मनाक हार के बाद कहा, "मुझे लगता है कि शुरुआत में हमारे गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की. उन्हें स्विंग और सीम मूवमेंट मिला और उन्होंने कुछ विकेट भी निकाले. हमने शानदार शुरुआत की थी, लेकिन मिडिल ओवर्स में हम अपनी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर सके. हमने बल्लेबाजों को सीधे मैदान के बीच से शॉट खेलने दिए, जबकि हमें पता था कि वहां बाउंड्री काफी छोटी है. जब हमें आखिर में रन रोकने की जरूरत थी, तब गेंदबाजों ने शानदार वापसी की. जिस तरह की शुरुआत हमें मिली थी, उसके हिसाब से 140 रन का लक्ष्य शानदार होता.

राणा और दुबे को लेकर क्या बोले कप्तान?

हर्षित राणा और शिवम दुबे को लेकर कप्तान ने कहा, "निश्चित रूप से दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया. नई गेंद से उन्हें मदद मिल रही थी. शिवम ने पहले भी टीम के लिए अहम ओवर फेंके हैं, इसलिए मुझे उन पर हमेशा भरोसा रहता है. मैंने उनके साथ घरेलू क्रिकेट भी खेला है. मैं उनकी ताकत और कमजोरियों को अच्छी तरह जानता हूं. वहीं, हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की. चोट से वापसी के बाद इस स्तर पर ऐसा प्रदर्शन करना और अपनी प्रतिभा दिखाना वास्तव में काबिल-ए-तारीफ है."

किसी हल्के में नहीं लेना चाहिए- अय्यर

शर्मनाक हार के बाद कप्तान अय्यर ने कहा, "मैंने खिलाड़ियों से कहा कि किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए. सिर्फ मैदान पर उतरने से मैच नहीं जीते जाते. आपको लगातार मेहनत करनी होती है और हर पल खेल में पूरी तरह मौजूद रहना होता है. जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वर्तमान पर ध्यान देना जरूरी है. जब भी विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का मौका मिले, हमें उसे पूरी तरह भुनाना चाहिए. किसी भी स्थिति या मौके को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए."

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