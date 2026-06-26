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Vaibhav Suryavanshi Debut: आयरलैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? कप्तान ने दिया जवाब

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Vaibhav Suryavanshi Debut: आयरलैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? कप्तान ने दिया जवाब

IND vs IRE 1st T20 Playing 11: भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज शुक्रवार 26 जून, 2026 को बेलफास्ट में खेला जा रहा है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 26, 2026, 06:18 PM IST

Vaibhav Suryavanshi Debut: आयरलैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? कप्तान ने दिया जवाब

Vaibhav Suryavanshi Debut (Photo X)

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भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज शुक्रवार 26 जून, 2026 को बेलफास्ट में खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. हालांकि, अय्यर ने बतौर कप्तान अपने डेब्यू मैच में बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने पहले टी20 की प्लेइंग इलेवन में वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं दिया है, जिसके बाद सभी जानना चाहते हैं कि आखिर वैभव को क्यों मौका नहीं मिला है. वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने इसका जवाब भी दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है और आप यहां दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन भी देख सकते हैं. 

क्यों नहीं मिला वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका?

टॉस जीतने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने पूछा गया कि क्या वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग इलेवन में हैं, जिसपर भारतीय कप्तान ने जवाब दिया, "दुर्भाग्य से नहीं. वो एक शानदार खिलाड़ी है. लेकिन जाहिर है कि हमारी टीम में ऐसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हाल की सीरीज में भारत के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इसलिए हम उन ज्यादातर खिलाड़ियों पर भरोसा कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे सीजन में शानदार खेल दिखाया है. मुझे लगता है कि सही समय आने पर उसे भी मौका मिलेगा. लेकिन अभी के लिए हम तीन सीमर्स, एक ऑल-राउंडर और दो स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं."

हालांकि, कप्तान श्रेयस अय्यर ने ये साफ कर दिया है कि वो आयरलैंड सीरीज में अनुभवी खिलाड़ियों को तवज्जो दे रहे हैं. लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि उन्हें समय आने पर मौका मिलेगा, जिससे ये साफ हो रहा है कि वो दूसरे टी20 या इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बन सकते हैं. 

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

आयरलैंड- टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), बेंजामिन कैलिट्ज़, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जय मूंदरा और मैथ्यू हॉलार्ड.

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