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IND vs IRE 1st T20 Pitch Report: बेलफास्ट में होगी रनों की बारिश या गेंदबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है पिच

IND vs IRE 1st T20 Pitch Report In Hindi: भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 26 जून 2026 को बेलफास्ट में खेला जाना है. IND vs IRE 1st T20 Pitch Report In Hindi: भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 26 जून 2026 को बेलफास्ट में खेला जाना है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 25, 2026, 07:17 PM IST

IND vs IRE 1st T20 Pitch Report: बेलफास्ट में होगी रनों की बारिश या गेंदबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है पिच

IND vs IRE 1st T20 Pitch Report (Photo AI)

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भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार 26 जून 2026 को बेलफास्ट में खेला जाना है. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी पर सभी दिग्गजों और फैंस की नजरे रहने वाली है. हालांकि, देखने वाली बात ये होगी कि क्या कप्तान श्रेयस अय्यर वैभव को पहले मैच की प्लेइंग इलेवन में मौका देंगे या नहीं. लेकिन अगर उन्हें मौका मिलता है, तो वो एक लंबी और विस्फोटक पारी खेल सकते हैं. इससे पहले जानते हैं कि बेलफास्ट की पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे फायदा मिलेगा.

बेलफास्ट की पिच रिपोर्ट

आयरलैंड के बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होती है. दरअसल, पिच पर नमी और हरियाली रहती है, जिससे गेंद को सीम मूवमेंट मिलता है. हालांकि, शुरुआती ओवरों के बाद बल्लेबाज गेंदबाज पर हावी होने लगते हैं. अगर बल्लेबाज धैर्य से बैटिंग करता है और क्रीज पर समय बिता लेता है, तो रन बनाना आसान हो जाता है. 

मैच के दौरान कैसा रहेगा मौसम का हाल?

भारत और आयरलैंड के बीच मैच के दौरान काले बादल छाएं रहने की उम्मीद हैं. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, मैच के दिन बारिश होने की 88 प्रतिशत संभावनाए हैं और 90 प्रतिशत काले बादल भी रहने रह सकते हैं. इस दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी. फैंस के लिए ये किसी बुरी खबर से कम नहीं है, क्योंकि बारिश खेल में खलल डाल सकती है. 

भारत और आयरलैंड टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

टीम इंडिया- श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी और प्रसिद्ध कृष्णा.

आयरलैंड- लोर्कन टकर (कप्तान/विकेटकीपर), रॉस अडायर, बेंजामिन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहनी, मैथ्यू हम्फ्रीज, गैविन होई, मैथ्यू हॉलैंड, लियाम मैकार्थी, जय मूंद्रा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर और रूबेन विल्सन.

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