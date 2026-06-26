T20I में अपने जन्मदिन पर विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी, आयरलैंड के खिलाफ शिवम दुबे ने रचा इतिहास

टीम इंडिया के विस्फोटक ऑलराउंडर शिवम दुबे ने इतिहास रच दिया है. दरअसल, दुबे 26 जून 2026 को 33वां जन्मदिन मना रहे हैं और उन्होंने एक विकेट लेते ही इसे और ज्यादा खास बना दिया है.

भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला शुक्रवार 26 जून 2026 को बेलफास्ट में खेला जा रहा है. इस मैच में आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 182 रन बनाए हैं. इस दौरान टीम इंडिया के विस्फोटक ऑलराउंडर शिवम दुबे ने इतिहास रच दिया है. दरअसल, दुबे 26 जून 2026 को 33वां जन्मदिन मना रहे हैं और उन्होंने एक विकेट लेते ही इसे और ज्यादा खास बना दिया है. अपने बर्थडे पर दुबे विकेट लेने चौथे भारतीय बन गए हैं. खास बात ये है कि अब तक सिर्फ 4 भारतीय ऐसा कर सके हैं.

अपने जन्मदिन पर विकेट लेने वाले खिलाड़ी

युवराज सिंह

भारतीय स्पिन ऑलराउंडर युवराज सिंह का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. युवराज ने 12 दिसंबर 2009 में श्रीलंका के खिलाफ विकेट लेकर ऐसा करने वाले खिलाड़ी बने थे. इस मैच में उन्होंने कुल 3 विकेट अपने नाम किए थे.

रवींद्र जडेजा

पूर्व भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा अपने जन्मदिन पर विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए थे. उन्होंने 6 दिसंबर 2018 में ये कारनामा वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था.

कुलदीप यादव

कुलदीप यादव इकलौते भारतीय हैं, जिन्होंने दो बार अपने बर्थडे पर विकेट लिया है. उन्होंने 14 दिसंबर 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ और फिर 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने बर्थडे पर विकेट लिया था.

शिवम दुबे

तेज ऑलराउंडर शिवम दुबे ने आयरलैंड के खिलाफ ये कारनामा किया है. उन्होंने 26 जून 2026 को अपने जन्मदिन पर विकेट लिया और ऐसा करने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं. हालांकि, खास बात ये है कि दुबे लिस्ट में तीसरे ऑलराउंडर हैं.

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