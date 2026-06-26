IND vs IRE 1st T20 Highlights: भारत की शर्मनाक हार, टी20 इतिहास में पहली बार आयरलैंड ने चटाई धूल

IND vs IRE 1st T20 Highlights: भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 26 जून को बेलफास्ट में खेला गया था, जिसे आयरलैंड मे 34 रनों से अपने नाम कर लिया है.

भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 26 जून को बेलफास्ट में खेला गया था, जिसे आयरलैंड मे 34 रनों से अपने नाम कर लिया है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब भारतीय टीम आयरलैंड से हारी है. भारतीय टीम के लिए ये काफी शर्मनाक हार रही है. इस मैच में श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान डेब्यू किया था और उनके नाम ये कंलक लग गया है. आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 182 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत 148 रनों पर ही सिमट गया.

भारतीय टीम की शर्मनाक हार

भारतीय टीम के सामने 183 रनों का लक्ष्य था, जिसका पीछा करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 60 रनों पर 3 विकेट गंवा दिए थे. अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में 2 छक्के और 7 चौकों की मदद से 50 रनों की पारी खेली. लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. भारतीय टीम 18.5 ओवरों में 148 रन पर ही सिमट गई.

टीम के लिए अभिषेक शर्मा ने 50 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा संजू सैमसन 5, ईशान किशन 1, श्रेयस अय्यर 3, तिलक वर्मा 19, वाशिंगटन सुंदर 9, शिवम दुबे 25, अक्षर पटेल 25, हर्षित राणा 8, अर्शदीप सिंह 2 और प्रसिद्ध कृष्णा नाबाद 1 रन बना सके.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

आयरलैंड के लिए मैथ्यू हम्फ्रीज और मैथ्यू हॉलार्ड ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट अपने नाम किया है. जय मूंदड़ा ने 2 विकेट, लियाम मैकार्थी और गैरेथ डेलानी ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. भारत के लिए हर्षित राणा ने 3 विकेट, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिया है, जबकि शिवम दुबे ने 1 विकेट अपने नाम किया.

ऐसी रही आयरलैंड की पारी

आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 182 रन बोर्ड पर लगाए हैं. टिम टेक्टर ने 17 रन, रॉस अडायर ने 12 रन, हैरी टेक्टर 0, लॉरकन टकर ने 50 रन, बेंजामिन कैलिट्ज़ 15, गैरेथ डेलानी 49, जॉर्ज डॉकरेल 19, लियाम मैकार्थी 7, मैथ्यू हम्फ्रीज़ 2 और जय मूंदरा ने नाबाद 2 रन बनाए.

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