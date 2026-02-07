U19 World Cup 2026 Prize Money: ICC नहीं वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को BCCI ने दिया प्राइज मनी, वजह जान चौंक जाएंगे आप

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeक्रिकेट

क्रिकेट

U19 World Cup 2026 Prize Money: अक्सर आईसीसी इवेंट की चैंपियन टीम को आईसीसी प्राइज मनी देता है. लेकिन टीम इंडिया को आईसीसी ने प्राइज मनी नहीं दी है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 07, 2026, 03:43 PM IST

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार 6 फरवरी को खेला गया था. इस मैच में भारत ने 100 रनों से विशाल जीत हासिल की थी और वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. टीम इंडिया ने छठी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है. अक्सर आईसीसी इवेंट की चैंपियन टीम को आईसीसी प्राइज मनी देता है. लेकिन टीम इंडिया को आईसीसी ने प्राइज मनी नहीं दी है. बल्कि बीसीसीआई ने भारत को प्राइज मनी देना का ऐलान किया है. आइए जानते हैं कि आईसीसी चैंपियन टीम को क्यों अवॉर्ड नहीं देता है. 

ICC ने क्यों नहीं दी प्राइज मनी?

फैंस सोच रहे हैं कि अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद आईसीसी ने भारत को प्राइज मनी क्यों नहीं दी. तो हम बता दें कि आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप को एक डेवलपमेंट टूर्नामेंट मानता है. इसी वजह से आईसीसी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली किसी भी टीम को प्राइज नहीं देती है. आईसीसी का मानना है कि युवा खिलाड़ियों के विकास के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है. इसी वजह से आईसीसी की ओर से भारत को प्राइज मनी नहीं दी है.

BCCI ने किया प्राइज मनी का ऐलान

बीसीसीआई मानद सचिव देवजीत सैकिया ने प्राइज मनी का ऐलान करते हुए कहा, "जिम्बाब्वे में भारत के छठे ICC U19 वर्ल्ड कप खिताब के साथ अपने शानदार अजेय अभियान के बाद भारत U19 टीम के साथ-साथ कोचिंग और सहयोगी स्टाफ और जूनियर क्रिकेट समिति के लिए 7.5 करोड़ के नकद पुरस्कार की घोषणा करता है." वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड अंडर-19 टीम इंडिया और कोचिंग स्टाफ को 7.5 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है, जो टीम के लिए एक तरीके से प्राइज मनी होगी. 

कैसा रहा फाइनल मुकाबला

फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले खेलते हुए 411 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया था. टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 80 गेंदों में 175 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसके अलावा कप्तान आयुष म्हात्रे ने भी अर्धशतक ठोका. इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 40.1 ओवरों में 311 रनों पर ही सिमट गई. टीम के लिए कालेब फाल्कनर ने 67 गेंदों में 115 रन ठोक दिए. लेकिन वो टीम तो जीत नहीं दिला सके और न ही अन्य बल्लेबाज का उन्हें साथ मिल सका. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे

