बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए बीसीसीआई ने 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की है. रोहित शर्मा के संन्यास के बाद नए कप्तान की तलाश थी. वहीं अब टीम को नया कप्तान मिल गया है. शुभमन गिल को बोर्ड ने ये बड़ा जिम्मा दिया है. जबकि ऋषभ पंत उपकप्तान बने हैं. इतना ही नहीं करुण नायर की भी टीम में वापसी हुई है और वो विराट कोहली की जगह खेल सकते हैं. इस टीम में श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिल सकी है.

शुभमन गिल को मिली कप्तानी

बीसीसीआई ने मुंबई बैठक के दौरान इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन कर लिया है. बोर्ड ने शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी है. अब वो टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान हैं. टीम का ऐलान होने से पहले ही कई दावे किए जा रहे थे कि गिल को ही कप्तानी मिलने वाली है. हालांकि गिल के साथ ऋषभ पंत भी प्रबल दावेदार थे, लेकिन उन्हें अब उपकप्तानी मिली है.

इंग्लैंड टेस्ट के लिए टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान-विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यू इस्वरन, करुण नायर, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव.

टीम में हुई करुण नायर की वापसी

बीसीसीआई ने करुण नायर की वापसी करवाई है. टीम इंडिया के लिए करुण नायर ने 25 मार्च 2017 में आखिरी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. उसके बाद से वो टीम से बाहर चल रहे थे. हालांकि करीब 8 साल बाद उनकी टीम में वापसी हुई है. साल 2016 में करुण नायर ने इंग्लैंड के खिलाफ तिहरा शतक ठोका था.

