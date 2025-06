भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है, जिसका पहला मैच 20 जून से खेला जाएगा. युवा खिलाड़ियों से लैस टीम इंडिया इंग्लैंड में अपनी कमर कस रही है और जीत की तैयारी कर रही है. इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव भी लंदन गए हैं. वहीं सूर्या काफी महीनों तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

सूर्यकुमार यादव पहुंचे लंदन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सूर्यकुमार यादव हर्निया का इलाज करवाने लंदन गए हैं, जहां वो अपना पूरा इलाज करवाएंगे. फिलहाल सूर्या अभी क्रिकेट से दूर रहेंगे और कई महीनों तक वो मैदान से भी दूर रह सकते हैं. उनका उपचार अगले हफ्ते शुरू होने वाला है. हालांकि उनकी मैदान में वापसी अगस्त तक हो सकती है. हाल ही में सूर्या मुंबई टी20 लीग खेल रहे थे. लेकिन लीग स्टेज से ही उनकी टीम बाहर हो गई.

