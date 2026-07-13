FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
AI-इनेबल्ड अटैक ड्रोन क्यों खरीदना चाहती है भारतीय सेना? 1,000 किलोमीटर रेंज के साथ होनी चाहिए ये खासियतें

AI-इनेबल्ड अटैक ड्रोन क्यों खरीदना चाहती है भारतीय सेना? 1,000 किलोमीटर रेंज के साथ होनी चाहिए ये खासियतें

Shubman Gill PC: विराट-रोहित भाई टीम की रीढ़ हैं... कप्तान शुभमन गिल ने बताया भारत के लिए क्यों जरूरी है RO-KO की जोड़ी

Shubman Gill PC: विराट-रोहित भाई टीम की रीढ़ हैं... कप्तान शुभमन गिल ने बताया भारत के लिए क्यों जरूरी है RO-KO की जोड़ी

IND vs ENG 1st ODI Pitch Report: एजबेस्टन में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसी है बर्मिंघम की पिच

IND vs ENG 1st ODI Pitch Report: एजबेस्टन में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसी है बर्मिंघम की पिच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार

अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार

अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम

अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम

ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

Shubman Gill PC: विराट-रोहित भाई टीम की रीढ़ हैं... कप्तान शुभमन गिल ने बताया भारत के लिए क्यों जरूरी है RO-KO की जोड़ी

Shubman Gill PC: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बात की है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 13, 2026, 10:25 PM IST

Shubman Gill PC: विराट-रोहित भाई टीम की रीढ़ हैं... कप्तान शुभमन गिल ने बताया भारत के लिए क्यों जरूरी है RO-KO की जोड़ी

Shubman Gill PC (Photo X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज के बाद अब तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. इस सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार 14 जुलाई, 2026 को खेला जाएगा. इस मैच से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बात की है. उन्होंने बताया है कि रो-को की जोड़ी टीम इंडिया के लिए क्यों जरूरी है और साथ ही उन्होंने दोनों दिग्गजों को टीम की रीढ़ बताया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

शुभमन गिल ने रो-को को लेकर की बात

इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे से पहले कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "विराट भाई और रोहित भाई पिछले एक दशक से भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ रहे हैं और वो आज भी हमारी वनडे टीम का अभिन्न हिस्सा हैं. दोनों का अनुभव और कौशल टीम के लिए बेहद अहम है. हमने पिछले दस सालों में अलग-अलग परिस्थितियों, टूर्नामेंटों और बड़े मुकाबलों में उनका लगातार शानदार प्रदर्शन देखा है."

उन्होंने कहा, "जब टीम में अनुभवी खिलाड़ी होते हैं तो दबाव की स्थिति में स्वाभाविक रूप से संयम बना रहता है, क्योंकि वो ऐसी परिस्थितियों का कई बार सामना कर चुके होते हैं. अनुभव किसी भी टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है."

2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर गिल और विराट ने की चर्चा

गिल ने बताया कि उन्होंने विराट के साथ 2027 वर्ल्ड कप को लेकर चर्चा की है. उन्होंने कहा, "हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका की परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त संयोजन क्या हो सकता है. कौन-से खिलाड़ी अभी टीम में नहीं हैं, लेकिन भविष्य में उपयोगी साबित हो सकते हैं. हमने तेज गेंदबाजों, ऑलराउंडर्स और स्पिनरों सहित कई विकल्पों पर बात की."

बुमराह को लेकर क्या बोले गिल?

शुभमन गिल ने बुमराह को लेकर कहा, "बुमराह कुछ समय बाद टीम में लौट रहे हैं. उम्मीद है कि उन्होंने इस वनडे सीरीज से पहले पर्याप्त गेंदबाजी की होगी. आशा है कि ये सीरीज उनके लिए अच्छी रहेगी और हम जीत के साथ इसका समापन करेंगे."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार
अमेरिका की 5 बड़ी कंपनियों के बॉस हैं भारतीय, इन CEO के फैसलों से चलता है अरबों डॉलर का कारोबार
अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम
अमेरिका का यह पेड़ क्यों कहलाता है नेचुरल ग्रेनेड? इस डायनामाइट ट्री के पास है प्रकृति का सबसे खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर
एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement