IND vs ENG Semi-Final: सेमीफाइनल में जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास, कपिल देव के इस क्लब में हुए शामिल

Jasprit Bumrah 500 Wickets in International: जसप्रीत बुमराह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. इतना ही नहीं बुमराह कपिल देव, जहीर खान और हरभजन सिंह जैसे दिग्गजों के एलीट क्लब में भी शामिल हो गए हैं.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 7 रनों से अपने नाम कर लिया है. 254 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 246 रन बना सकी. हालांकि इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने काफी शानदार गेंदबाजी की. अक्सर बुमराह टीम के लिए ऐसा प्रदर्शन करते रहते हैं और एक बार फिर जरूरत हिसाब से गेंदबाजी की. उन्होंने 4 ओवरों में 33 रन देकर 1 विकेट लिया. इसके साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. इतना ही नहीं बुमराह कपिल देव, जहीर खान और हरभजन सिंह जैसे दिग्गजों के एलीट क्लब में भी शामिल हो गए हैं.

जसप्रीत बुमराह ने रचा इतिहास

23 जनवरी 2016 को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करने के बाद से जसप्रीत बुमराह ने सभी फॉर्मेट में 500 विकेट हासिल किए हैं. बुमराह से पहले अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन, हरभजन सिंह, कपिल देव, रवींद्र जडेजा, जहीर खान और जवागल श्रीनाथ जैसे 7 अन्य भारतीय गेंदबाज ऐसा कर चुके हैं. बुमराह ने अब तक 52 टेस्ट में 234 विकेट, 89 वनडे में 149 विकेट और 94 टी20 मुकाबलों में 117 विकेट हासिल किए हैं, जो सभी फॉर्मेट में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन और जबरदस्त असर को दिखाता है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बुमराह का प्रदर्शन भी उतना ही शानदार रहा है. उन्होंने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम के लिए छह मैचों में 10 विकेट लिए हैं. जसप्रीत बुमराह साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 मैचों में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. खास बात ये है कि उन्होंने पिछले महीने कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पड़ोसी देश के खिलाफ ग्रुप-ए मैच के दौरान अपने पहले ही ओवर में दो पाकिस्तानी बल्लेबाजों सैम अयूब और सलमान अली आगा को भी आउट किया था. 500 विकेट लेने के साथ ही बुमराह भारत के सबसे महान गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

जसप्रीत बुमराह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. हालांकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक बुमराह ने 10 विकेट लिया है और वो 11वें स्थान पर हैं, जबकि इस वर्ल्ड कप में बुमराह भारत के लिए पहले गेंदबाज हैं. बुमराह के अलावा इस लिस्ट में टॉप-15 में एक भी भारतीय नहीं है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से