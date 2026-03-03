IND vs ENG Semi-Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-इंग्लैंड मैच? यहां देखें पूरी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs ENG Semi-Final Live Streaming: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा. दोनों ही टीमें लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल खेलने वाली है.

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा. दोनों ही टीमें लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल खेलने वाली है. साल 2022, 2024 और 2026 में लगातार तीसरी बार भारत और इंग्लैंड सेमीफाइनल में एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे. हालांकि एक बार भारत और एक बार इंग्लैंड ने बाजी मारी थी. लेकिन इस बार दोनों टीमों को जीत के लिए कड़ी टक्कर देनी होगी. आइए जानते हैं कि इस रोमांचक मुकाबले को आप लाइव कब, कहां और कैसे देख सकते हैं?

कब और कहां खेला जाएगा भारत-इंग्लैंड मैच?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा.

कितने बजे से खेला जाएगा भारत-इंग्लैंड मैच?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से होगी, जबकि टॉस 6.30 बजे होगा.

टीवी पर कहां देख सकते हैं दूसरा सेमीफाइनल?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड मैच को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और इसकी वेबसाइट पर होगी.

टी20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी?

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक 5 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 3 बार जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड 2 बार जीता है. लेकिन इस बार टीम इंडिया की जीत इतनी आसान नहीं होगी. क्योंकि इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है.

भारत और इंग्लैंड की टीम

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रिंकू सिंह.

इंग्लैंड- हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग और ल्यूक वुड.

