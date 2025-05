आईपीएल 2025 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड का दौरा करना है, जहां टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक टीम इंडिया का ऐलान नहीं किया है. लेकिन इंडिया ए का ऐलान कर दिया है, जो इंग्लैंड सीरीज से पहले इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दो फर्स्ट क्लास मैच खेलेगी. इस मैच में स्टार बल्लेबाज सरफराज खान को मौका मिला है और साथ ही सीनियर टीम के लिए भी चुने जा सकते हैं. लेकिन सरफराज खान ने इस सीरीज में चुने जाने के लिए कड़ी मेहनत की है और अपना 10 किलोग्राम वजन घटाया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने अपनी डाइट कैसी ली है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरफराज खान फिट रहने के लिए उबली हुई सब्जियां खा रहे हैं और साथ ही उबला हुआ चिकन खाते हैं. इतना ही नहीं वो एक दिन में दो बार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. दरअसल, सरफराज सिर्फ इंग्लैंड दौरे में शामिल होने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं. उनकी रगों में क्रिकेट खेलने की भूख साफ झलकती है. इसी वजह से वो साधारण डाइट ले रहे हैं, ताकि वो लंबे समय तक फिट रहें. उन्होंने इंग्लैंड दौरे से पहले ही 10 किलोग्राम वजन घटा लिया है. हालांकि बीसीसीआई उन्हें सीनियर टीम में भी मौका दे सकती है.

SARFARAZ KHAN - THE VERSION - Worked hard on his fitness & Diet. [Gaurav Gupta from TOI] pic.twitter.com/ErFHxg7aP4