IND vs ENG ODI: इंग्लैंड सीरीज के लिए BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, विराट-बुमराह की हुई वापसी

India vs England ODI Squad: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया की उपकप्तानी श्रेयस अय्यर के हाथों में है. वहीं, इस सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली की वापसी हो गई है. हालांकि, कोहली को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है, लेकिन उन्हें खेलने के लिए फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा. अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भी विराट टीम का हिस्सा थे, लेकिन चोट के कारण वो बाहर हो गए थे. आइए जानते हैं कि बोर्ड ने और किन खिलाड़ियों को शामिल किया है.

विराट-बुमराह की हुई वापसी

बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की वापसी करवाई है. अफगानिस्तान के खिलाफ बुमराह नहीं खेल रहे थे और विराट चोट के चलते बाहर हो गए थे. हालांकि, विराट कोहली को इस सीरीज में खेलने के लिए एक फिटनेस टेस्ट पास करना होगा. फैंस को उम्मीद है कि विराट कोहली आसानी से फिटनेस टेस्ट पास कर लेंगे और इंग्लैंड सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे.

कब खेली जाएगी भारत-इंग्लैंड की वनडे सीरीज?

भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 14 जुलाई से होना है. सीरीज का पहला मैच 14 जुलाई 2026 को एजबेस्टन में खेला जाएगा. दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को होगा. वहीं सीरीज का आखिरी मुकाबला 19 जुलाई को लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाना है. हालांकि, वनडे सीरीज से पहले भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज भी खेली जाएगा.

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली*, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर बरार.

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