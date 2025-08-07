Twitter
दमदार कैमरा और कीमत 15000 से भी कम, आपके लिए बेस्ट हैं ये 5 स्मार्टफोन, iPhone को देंगे टक्कर!

रक्षाबंधन के अगले दिन से होगी भाद्रपद महीने की शुरुआत, जानें इसमें पड़ने वाली मुख्य तिथि, व्रत और त्योहार, देखें पूरी लिस्ट

10000 रुपये से कम में खरीदें 6000mAh बैटरी वाले दमदार फोन, सबसे सस्ता 7,999 का

रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अच्छे-अच्छों के छूट गए पसीने! यहां जानिए सही जवाब

इन सितारों ने ठुकराया Bigg Boss 19, गंवाया सलमान खान के साथ काम करने का मौका

सिराज-प्रसिद्ध पर लगा बॉल टेम्परिंग का आरोप, ओवल टेस्ट की गेंद को लैब भेजने की मांग; पाकिस्तान से है कनेक्शन

बैंक की गलती से अकाउंट में आ जाए बड़ी रकम तो क्या आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जानिए क्या है नियम

भारत-अमेरिका में टैरिफ तनाव के बीच पुतिन आएंगे भारत, NSA अजीत डोभाल ने की आधिकारिक घोषणा

'वो बढ़िया सिंगर और डांसर हैं...' MS Dhoni ने Virat Kohli को लेकर खोला बड़ा राज, Video Viral

NIACL AO Recruitment 2025: सरकारी बीमा कंपनी में अधिकारी बनने का शानदार मौका, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

क्रिकेट

सिराज-प्रसिद्ध पर लगा बॉल टेम्परिंग का आरोप, ओवल टेस्ट की गेंद को लैब भेजने की मांग; पाकिस्तान से है कनेक्शन

Mohammed Siraj And Prasidh Krishna Accused Ball Tempering: ओवल टेस्ट में जीत के बाद मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 07, 2025, 04:28 PM IST

सिराज-प्रसिद्ध पर लगा बॉल टेम्परिंग का आरोप, ओवल टेस्ट की गेंद को लैब भेजने की मांग; पाकिस्तान से है कनेक्शन

Mohammed Siraj And Prasidh Krishna Accused Ball Tempering

भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी, जिसे टीम इंडिया ने 2-2 से बराबर कर लिया है. इस सीरीज के आखिरी यानी 5वें मुकाबले में इंग्लैंड की टीम आसानी से जीत रही थी, लेकिन मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी ने पूरा मैच पलट दिया और टीम इंडिया ने 6 रनों से मुकाबला अपने नाम किया था. लेकिन अब सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पर बॉल टेम्परिंट का आरोप लगा है, जिसका कनेक्शन सीधा पाकिस्तान से है. आए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है. 

ओवल टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 374 रनों का टारगेट दिया था. इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान टीम ने 106 रनों पर अपने 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन फिर जो रूट और हैरी ब्रूक दोनों ने ही शतक ठोक दिया और 195 रनों की साझेदारी भी की. हालांकि चौथे दिन के अंत तक रूट और ब्रूक दोनों पवेलियन लौट गए, लेकिन टीम को जीत के लिए सिर्फ 35 रन चाहिए. क्रीज पर जैमी स्मिथ और जैमी ओवरटन थे, जो काफी विस्फोटक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं. 

इंग्लैंड जीत की दहलीज पर था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही पसंद था. टीम को जीत के लिए 35 रन चाहिए और 4 विकेट भी बचे हुए थे. ओवल टेस्ट के 5वें दिन के खेल शुरू और फिर ओवरटन ने कृष्णा के ओवर में लगातार दो चौकों से दिन की शुरुआत की. लेकिन अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज फेंकने आए और उन्होंने दिन के पहले ही ओवर में स्मिथ को अपना शिकार बना लिया. उसके बाद सिराज और कृष्णा दोनों ने मिलकर एक के बाद एक विकेट चटका दिए. इस दौरान सिराज पुरानी गेंद को भी अंदर और बाहर दोनों तरफ स्विंग करवा रहे थे. ऐसे में टीम इंडिया ने 6 रन से मैच जीत लिया. 

सिराज-कृष्णा पर लगा बॉल टेम्परिंग का आरोप

दरअसल, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया है. पूर्व पाकिस्तानी शब्बीर अहमद ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत ने वैसलीन का इस्तेमाल किया था. 80+ ओवर के बाद भी गेंद नई जैसी चमक रही थी. अंपायर को इस गेंद को जांच के लिए लैब में भेजना चाहिए."  बता दें कि शब्बीर की इस बात से साफ पता लगा है कि पड़ोसी मुल्क को टीम इंडिया की जीत हज्म नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो भारत के खिलाफ चहर उगल रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

