सिराज-प्रसिद्ध पर लगा बॉल टेम्परिंग का आरोप, ओवल टेस्ट की गेंद को लैब भेजने की मांग; पाकिस्तान से है कनेक्शन

Mohammed Siraj And Prasidh Krishna Accused Ball Tempering: ओवल टेस्ट में जीत के बाद मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा है.

भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी, जिसे टीम इंडिया ने 2-2 से बराबर कर लिया है. इस सीरीज के आखिरी यानी 5वें मुकाबले में इंग्लैंड की टीम आसानी से जीत रही थी, लेकिन मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी ने पूरा मैच पलट दिया और टीम इंडिया ने 6 रनों से मुकाबला अपने नाम किया था. लेकिन अब सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पर बॉल टेम्परिंट का आरोप लगा है, जिसका कनेक्शन सीधा पाकिस्तान से है. आए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

ओवल टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 374 रनों का टारगेट दिया था. इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान टीम ने 106 रनों पर अपने 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन फिर जो रूट और हैरी ब्रूक दोनों ने ही शतक ठोक दिया और 195 रनों की साझेदारी भी की. हालांकि चौथे दिन के अंत तक रूट और ब्रूक दोनों पवेलियन लौट गए, लेकिन टीम को जीत के लिए सिर्फ 35 रन चाहिए. क्रीज पर जैमी स्मिथ और जैमी ओवरटन थे, जो काफी विस्फोटक बैटिंग के लिए जाने जाते हैं.

इंग्लैंड जीत की दहलीज पर था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही पसंद था. टीम को जीत के लिए 35 रन चाहिए और 4 विकेट भी बचे हुए थे. ओवल टेस्ट के 5वें दिन के खेल शुरू और फिर ओवरटन ने कृष्णा के ओवर में लगातार दो चौकों से दिन की शुरुआत की. लेकिन अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज फेंकने आए और उन्होंने दिन के पहले ही ओवर में स्मिथ को अपना शिकार बना लिया. उसके बाद सिराज और कृष्णा दोनों ने मिलकर एक के बाद एक विकेट चटका दिए. इस दौरान सिराज पुरानी गेंद को भी अंदर और बाहर दोनों तरफ स्विंग करवा रहे थे. ऐसे में टीम इंडिया ने 6 रन से मैच जीत लिया.

I think

India used Vaseline

After 80 + over

Ball still shine like new

Umpire should send this ball to lab for examine — Shabbir Ahmed Khan (@ShabbirTestCric) August 4, 2025

सिराज-कृष्णा पर लगा बॉल टेम्परिंग का आरोप

दरअसल, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया है. पूर्व पाकिस्तानी शब्बीर अहमद ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत ने वैसलीन का इस्तेमाल किया था. 80+ ओवर के बाद भी गेंद नई जैसी चमक रही थी. अंपायर को इस गेंद को जांच के लिए लैब में भेजना चाहिए." बता दें कि शब्बीर की इस बात से साफ पता लगा है कि पड़ोसी मुल्क को टीम इंडिया की जीत हज्म नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो भारत के खिलाफ चहर उगल रहे हैं.

