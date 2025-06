भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर हैं और टीम को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. इस सीरीज का पहला मैच इंग्लैंड ने जीतकर 1-0 से बढ़त बना ली है. वहीं इसका दूसरा मुकाबला 2 जुलाई से बर्मिंघम खेला जाएगा. लेकिन इस मैच से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी जश्न मना रहे हैं और पार्टी में केक भी काट रहे हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया काफी तेजी से वायरल हो रही है. आइए जानते हैं कि खिलाड़ियों ने ऐसा क्यों किया है.

भारतीय खिलाड़ियों ने बर्मिंघम में मनाया जश्न

टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज का अगला मैच बर्मिंघम में खेलना है, जहां टीम पहुंचकर अभ्यास कर रही है. इस बीच भारतीय खिलाड़ियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जसप्रीत बुमराह से लेकर शुभमन गिल तक सभी जश्न मना रहे हैं. खिलाड़ियों ने पार्टी की और केक भी काटा. वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह से लेकर लगभग पूरी टीम मौजूद थी.

In Birmingham, bringing in one-year anniversary of #TeamIndia's T20 World Cup 🏆 Triumph!



Core memory 🥹 pic.twitter.com/FUUjbKdnHN