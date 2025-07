लॉर्ड्स टेस्ट हारने के बाद इंग्लैंड के किंग चार्ल्स से मिले भारतीय खिलाड़ी, कप्तान शुभमन गिल ने प्रिंस से की बात, देखें वीडियो

भारतीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड के दौरे पर हैं. इस सीरीज के शुरुआती 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 2-1 से बढ़त बनाई हुई है. तीसरा मुकाबला ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स में खेला गया था. लॉर्ड्स टेस्ट हारने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स III से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. वहीं कप्तान शुभमन गिल ने प्रिंस के क्रिकेट पर बात भी की है. आइए जानते हैं कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है.

प्रिंस चार्ल्स से मिले भारतीय खिलाड़ी

लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज प्लेयर और साथ ही युवा खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स से मिले हैं. कप्तान शुभमन गिल, उपकप्तान ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल और हेड कोच गौतम गंभीर से लेकर अन्य प्लेयर्स ने उनसे मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

#WATCH | London, UK | On meeting King Charles III, Team India skipper Shubman Gill says, "It was amazing to meet King Charles III and he was very kind and generous to call us. We had some really good conversations. King Charles III told us that the way our last batsman got out in… pic.twitter.com/M1Us18svHt