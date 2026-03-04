सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंचना मायने नहीं रखता... इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले भारत के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने दिया बयान बयान

FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

Morne Morkel on IND vs ENG Semi-Final: इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने बड़ा बयान दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 04, 2026, 11:49 PM IST

Morne Morkel on IND vs ENG Semi-Final

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मार्च को मुंबई में खेला जाएगा. हालांकि इससे पहले ही न्यूजीलैंड की टीम पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट कटवा चुकी है. अब भारत और इंग्लैंड में से कोई एक टीम दूसरी फाइनलिस्ट टीम बनेगी. लेकिन इस अहम मुकाबले से पहले भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंचना काफी नहीं- मोर्कल

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान मोर्ने मोर्केल ने कहा, "वो अच्छी टीमें हैं और वो अच्छा भी खेलते हैं. अगर आप उम्मीद करते हैं कि हम टीमों को 120 या 150 रन पर आउट कर देंगे तो ऐसी उम्मीद करना सही नहीं है. हम सेमीफाइनल में हैं और जीत हासिल करके ही यहां पहुंचे हैं. हम जानते हैं कि भारत में जीत-हार का अंतर बहुत कम होता है. ये मायने नहीं रखता कि आप सेमीफाइनल तक कैसे पहुंचते हैं. मायने ये रखता है कि आप अगले दो मैचों में कैसा प्रदर्शन करने वाले हैं."

मोर्केल ने आगे कहा, "हमने वास्तव में परफेक्ट मैच के बारे में बात नहीं की है. हमारी ये टीम प्रतिभाशाली है और जरूरत पड़ने पर कोई भी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है. हमें उम्मीद है कि आखिरी दो मैच में भी हम अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे. हम सभी जानते हैं कि खेल कैसे चलता है और इसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है. लेकिन हमें मैदान पर उतरकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का मौका मिलता है और हमारा यही लक्ष्य है. कल हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है. मुझे उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी अपनी रणनीति पर अमल करके अनुकूल परिणाम हासिल करेंगे."

इंग्लैंड टीम को लेकर भी बोले मोर्कल

मोर्केल ने आगे कहा, "इंग्लैंड की टीम बेहद चतुर है. उसकी टीम में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और उनकी बल्लेबाजी में गहराई है जिससे वो एक बहुत ही खतरनाक टीम बन जाती है. गेंदबाजी में उनके पास कई विकल्प हैं. मुझे लगता है कि जिस तरह से वो टी20 मैच खेलते हैं, जिस तरह से वो निडर होकर मैच को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं. उससे उन्हें मौके मिलेंगे और यही बात उन्हें एक खतरनाक टीम बनाती है. मुझे लगता है कि कल दो आक्रामक टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला होगा."

वानखेड़े की पिच पर क्या बोले मार्केल

पिच के बारे में बात करते हुए मोर्ने मोर्केल ने कहा, "मैच से एक दिन पहले हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि विकेट कैसा खेलेगा. भारत में अचानक बहुत गर्मी हो गई है. इसलिए नमी बनाए रखना और विकेट को सूखने से बचाना मेरे विचार में बहुत महत्वपूर्ण होगा. टीम का चयन मैच के दिन की स्थिति के आधार पर किया जाएगा."

