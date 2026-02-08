FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

Watch: U19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर भारत लौटे खिलाड़ी, टीम इंडिया का हुआ भव्य स्वागत

Team India Grand Welcome in Mumbai: आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली टीम इंडिया आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर भारत वापस लौट आई है. मुंबई एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का भव्य स्वागत हुआ.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 08, 2026, 06:09 PM IST

Watch: U19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर भारत लौटे खिलाड़ी, टीम इंडिया का हुआ भव्य स्वागत

U19 वर्ल्ड कप 2026

आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली टीम इंडिया आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर भारत वापस लौट आई है. मुंबई एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का भव्य स्वागत हुआ. मुंबई एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ ने वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराया था. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रनों की तूफानी पारी खेली थी और इस पारी के बदौलत टीम इंडिया ने 411 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड 311 रनों पर ही सिमट गया था. 

वतन वापसी पर खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत

अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का रविवार को भव्य स्वागत हुआ, जिसमें खिलाड़ियों के परिवार के सदस्य और बड़ी संख्या में फैंस इन युवा खिलाड़ियों का स्वागत करने पहुंचे. भारत ने शुक्रवार को जिम्बाब्वे के हरारे में हुए फाइनल में इंग्लैंड को 100 रन से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब जीता. आयुष म्हात्रे की अगुआई वाली भारतीय टीम ने 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के 80 गेंद में 175 रन की शानदार पारी की बदौलत 9 विकेट पर 411 रन का विशाल स्कोर खड़ा और इंग्लैंड को 40.2 ओवर में 311 रन पर समेटकर बड़ी जीत दर्ज की.

मुंबई एयरपोर्ट पर कप्तान म्हात्रे और स्टार सलामी बल्लेबाज सूर्यवंशी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा जहां फैंस और परिवार के सदस्य उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे. म्हात्रे का पूरा परिवार मौजूद थे, जिसमें उनके माता-पिता के अलावा चाची और बहनोई शामिल थे. म्हात्रे ने फाइनल में 51 गेंद में 53 रन बनाए थे. 

आयुष म्हात्रे के माता-पिता ने क्या कहा

म्हात्रे के पिता योगेश कमलाकर म्हात्रे ने कहा, "हमारे पास इस खुशी के लिए कोई शब्द नहीं हैं. क्योंकि वो इतने साल से जो कड़ी मेहनत कर रहे थे, उसका फल आज मिला है." वहीं म्हात्रे की मां ने कहा, "मुझे बहुत खुशी है कि वो अपने देश के लिए वर्ल्ड कप ला रहा है. उसे बचपन से ही क्रिकेट का शौक है और बचपन से उसने जो कड़ी मेहनत की है, उसका फल आज मिला है. हम घर पहुंचकर जश्न मनाएंगे."

सूत्रों के अनुसार सभी खिलाड़ी मुंबई से अपने घर जाएंगे और बीसीसीआई द्वारा घोषणा किए जाने पर सम्मान समारोह के लिए इकट्ठा होंगे. भारत के प्रदर्शन की खास बात ये थी कि वो टूर्नामेंट में अजेय रहा. बीसीसीआई ने टीम को 7.5 करोड़ रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की. ऋषिकेश कानिटकर की कोचिंग वाली टीम ने सुपर सिक्स चरण में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को भी हराया था.

भारत ने छठी बार जीता खिताब

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. इसकी शुरूआत मोहम्मद कैफ ने साल 2000 में की थी. भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप का पहला खिताब कैफ की कप्तानी में 2000 में जीता था. उसके बाद विराट कोहली ने साल 2008 में अपनी कप्तानी में खिताब दिलाया था. उसके बाद से कुल 6 बार टीम ऐसा कर चुकी है और अब इस लिस्ट में आयुष म्हात्रे का नाम भी शामिल हो गया है. टीम इंडिया ने 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 और 2026 में ये टूर्नामेंट जीता था.

