भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच इंग्लैंड ने अपने नाम कर लिया है और सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. वहीं अब दूसरा टेस्ट 2 जुलाई से 6 जुलाई के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा. लेकिन उससे पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बड़ा फैसला लिया है. लीड्स टेस्ट में निराशजनक बॉलिंग के बाद इस तेज गेंदबाज की छुट्टी हो गई है और वो वापस अपने देश आ जाएगा. आइए जानते हैं बीसीसीआई ने किस गेंदबाज को वापस बुला लिया है.

इस गेंदबाज की टीम इंडिया ने छुट्टी

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हर्षित राणा की छुट्टी हुई है. लीड्स टेस्ट के बाद हर्षित राणा दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया के साथ बर्मिंघम नहीं जाएंगे और उन्हें भारत वापस लौटना होगा. इस दौरे के लिए उन्हें एहतियात के तौर पर टीम इंडिया में जगह मिली थी. गौतम गंभीर ने पहले ही राणा को लेकर सबकुछ साफ कर दिया था.

