'टूर्नामेंट जीतने के लिए परफेक्ट गेम की जरूरत नहीं...' भारत के खिलाफ मैच से पहले हैरी ब्रूक ने दिया बड़ा बयान

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 5 मार्च को खेला जाएगा. लेकिन मैच से पहले इंग्लिश टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने अपने बयान से सभी को हैरान कर दिया है. उनका मानना है कि ये टूर्नामेंट जीतने के लिए उनकी टीम को परफोक्ट गेम की जरूरत नहीं है. उनके इस बयान से साफ पता लग रहा है कि वो भारत के खिलाफ मैच को बहुत हल्के में ले रहे हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.



हैरी ब्रूक ने दिया हैरान करने वाला बयान

भारत को उसकी सरजमीं पर हराने के लिए क्या इंग्लैंड को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए हैरी ब्रूक ने कहा, "नहीं मुझे नहीं लगता कि ये टूर्नामेंट जीतने के लिए परफेक्ट गेम की जरूरत है. अभी तक हम परफेक्ट मैच नहीं खेल पाए हैं, लेकिन इसके बावजूद अच्छी जीत दर्ज की है. हम एकता, आत्मविश्वास और दबाव में भी शांतचित्त रहने के कारण यहां तक पहुंच पाए हैं."

उन्होंने कहा, "मेजबान के खिलाफ इस ऐतिहासिक मैदान पर विश्व कप सेमीफाइनल खेलना हम में से अधिकांश के लिए सपना सच होने जैसा है. हम सभी काफी रोमांचित हैं. हम आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे."

कैसा रहा दोनों टीमों का प्रदर्शन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने अब तक 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से टीम को सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं इंग्लैंड की टीम ने भी अब तक 7 मैच खेले, जिसमें से सिर्फ एक मैच हारी है. हालांकि इस सीजन दोनों ही टीमों का बराबर ही प्रदर्शन रहा है. वहीं अब इस टूर्नामेंट में पहली बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी और हारने वाली टीम का सफर खत्म होगा, जबकि जीतने वाली टीम 8 मार्च को न्यूजीलैंड से फाइनल मुकाबला खेलेगी.

