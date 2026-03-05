FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या होती है 'Condolence Book?', जिसपर खामेनेई की मौत के बाद भारत ने किए हस्ताक्षर

क्या होती है 'Condolence Book?', जिसपर खामेनेई की मौत के बाद भारत ने किए हस्ताक्षर

NEET UG 2026 का रजिस्ट्रेशन जल्द हो रहा खत्म, ये रही जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

NEET UG 2026 का रजिस्ट्रेशन जल्द हो रहा खत्म, ये रही जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

US-Iran War: युद्ध की जद में अब अजरबैजान भी आया, ईरान ने बरसाए ड्रोन, दोहा में भी मचा हड़कंप

US-Iran War: युद्ध की जद में अब अजरबैजान भी आया, ईरान ने बरसाए ड्रोन, दोहा में भी मचा हड़कंप

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Prediabetes हो गई है? घबराएं नहीं, इन 8 तरीकों से जल्दी हो जाएगा कंट्रोल

Prediabetes हो गई है? घबराएं नहीं, इन 8 तरीकों से जल्दी हो जाएगा कंट्रोल

T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम शतक

T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम शतक

Surya Nakshatra Gochar 2026: इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ

इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

'टूर्नामेंट जीतने के लिए परफेक्ट गेम की जरूरत नहीं...' भारत के खिलाफ मैच से पहले हैरी ब्रूक ने दिया बड़ा बयान

Harry Brook on India Match: हैरी ब्रूक ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने अपने बयान से सभी को हैरान कर दिया है. उनका मानना है कि ये टूर्नामेंट जीतने के लिए उनकी टीम को परफोक्ट गेम की जरूरत नहीं है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 05, 2026, 03:40 PM IST

'टूर्नामेंट जीतने के लिए परफेक्ट गेम की जरूरत नहीं...' भारत के खिलाफ मैच से पहले हैरी ब्रूक ने दिया बड़ा बयान

Harry Brook on India Match

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 5 मार्च को खेला जाएगा. लेकिन मैच से पहले इंग्लिश टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने अपने बयान से सभी को हैरान कर दिया है. उनका मानना है कि ये टूर्नामेंट जीतने के लिए उनकी टीम को परफोक्ट गेम की जरूरत नहीं है. उनके इस बयान से साफ पता लग रहा है कि वो भारत के खिलाफ मैच को बहुत हल्के में ले रहे हैं. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 
 
हैरी ब्रूक ने दिया हैरान करने वाला बयान 

भारत को उसकी सरजमीं पर हराने के लिए क्या इंग्लैंड को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा?  इस सवाल का जवाब देते हुए हैरी ब्रूक ने कहा, "नहीं मुझे नहीं लगता कि ये टूर्नामेंट जीतने के लिए परफेक्ट गेम की जरूरत है. अभी तक हम परफेक्ट मैच नहीं खेल पाए हैं, लेकिन इसके बावजूद अच्छी जीत दर्ज की है. हम एकता, आत्मविश्वास और दबाव में भी शांतचित्त रहने के कारण यहां तक पहुंच पाए हैं."

उन्होंने कहा, "मेजबान के खिलाफ इस ऐतिहासिक मैदान पर विश्व कप सेमीफाइनल खेलना हम में से अधिकांश के लिए सपना सच होने जैसा है. हम सभी काफी रोमांचित हैं. हम आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे."

कैसा रहा दोनों टीमों का प्रदर्शन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने अब तक 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से टीम को सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं इंग्लैंड की टीम ने भी अब तक 7 मैच खेले, जिसमें से सिर्फ एक मैच हारी है. हालांकि इस सीजन दोनों ही टीमों का बराबर ही प्रदर्शन रहा है. वहीं अब इस टूर्नामेंट में पहली बार दोनों टीमें आमने-सामने होंगी और हारने वाली टीम का सफर खत्म होगा, जबकि जीतने वाली टीम 8 मार्च को न्यूजीलैंड से फाइनल मुकाबला खेलेगी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Prediabetes हो गई है? घबराएं नहीं, इन 8 तरीकों से जल्दी हो जाएगा कंट्रोल
Prediabetes हो गई है? घबराएं नहीं, इन 8 तरीकों से जल्दी हो जाएगा कंट्रोल
T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम शतक
T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले महान बल्लेबाज, सिर्फ एक खिलाड़ी के नाम शतक
Surya Nakshatra Gochar 2026: इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ
इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सानिया चंडोक? जानें क्या है सचिन तेंदुलकर की बहू का प्रोफेशन
कितनी पढ़ी-लिखी हैं सानिया चंडोक? जानें क्या है सचिन तेंदुलकर की बहू का प्रोफेशन
Numerology: पति के किस्मत की चाबी होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, शादी के बाद खुलता है इनके भाग्य का बंद ताला
पति के किस्मत की चाबी होती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, शादी के बाद खुलता है इनके भाग्य का बंद ताला
MORE
Advertisement
धर्म
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
Rahu-Bhudh-Shukra Gochar: राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
राहु-शुक्र और बुध इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे काम, 11 अप्रैल तक एक के बाद एक मिलेगी चुनौतियां
Holi Festival Katha: आज देशभर में मनाया जाएगा होली का त्योहार, जानें इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता 
आज देशभर में मनाया जाएगा होली का त्योहार, जानें इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता
Horoscope 4 March: आज होली पर कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल
आज होली पर कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का भाग्यफल
Richest Temples In India: भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
भगवान के इन मंदिरों में होती है पैसों की बारिश, दानपात्रों में हर रोज आता है करोड़ों का दान
MORE
Advertisement