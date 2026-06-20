इंग्लैंड सीरीज से भी बाहर हुए हार्दिक पांड्या, विराट कोहली की फिटनेस पर भी आया अपडेट

Hardik Pandya And Virat Kohli Fitness: अब विराट के फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है. लेकिन एक तरफ बुरी खबर भी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ आगामी सीरीज से बाहर हो गए हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को आईपीएल 2026 फाइनल मैच के दौरान दाहिने पैर की मांसपेशियों की चोट आई थी, जिसके बाद वो अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे. लेकिन अब विराट के फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है. लेकिन एक तरफ बुरी खबर भी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ आगामी सीरीज से बाहर हो गए हैं. आइए जानते हैं कि विराट की फिटनेस को लेकर क्या अपडेट है.

सीओई ने दिया विराट की फिटनेस पर अपडेट

सीओई की खेल विज्ञान टीम की ओर से चयन समिति और टीम प्रबंधन को भेजे गए फिटनेस अपडेट में कहा गया, "आईपीएल में दाहिने पैर की मांसपेशियों में चोट के बाद विराट कोहली अच्छी तरह उबर रहे हैं. लंदन में सीओई की टीम ने उनकी जांच की और उन्हें रिहैब के शुरुआती चरण के लिए कार्यक्रम दिया. वो दोबारा जांच, आगे की योजना और मंजूरी के लिए 22 जून को सीओई में रिपोर्ट करेंगे."

बीसीसीआई सूत्र ने पीटीआई को विराट को लेकर बताया, "विराट को सोमवार को बेंगलुरु में फिटनेस जांच के बाद फिटनेस मंजूरी मिलेगी. उससे पहले वो रविवार को दिल्ली में एक प्रमोशनल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे." हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की उपलब्धता आखिरी अपडेट के बाद ही टीम इंडिया का ऐलान होगा.

हार्दिक हुए सीरीज से बाहर

हार्दिक पांड्या की फिटेनस को लेकर एक सूत्र ने कहा, "हार्दिक पांड्या वनडे प्रारूप के लिए जरूरी गेंदबाजी और कंडिशनिंग हासिल नहीं कर पाए हैं और उन्हें वनडे के लिए पूरी तरह फिट होने में और समय लगेगा." हालांकि, सूत्र के अनुसार वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज नहीं खेल पाएंगे और उन्हें पूरी तरह फिट होने में काफी समय लग सकता है.

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