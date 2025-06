भारतीय क्रिकेट टीम 5 टेस्ट मैचों के लिए इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां टीम अभ्यास कर रही है. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड में मौजूद थे और युवा खिलाड़ियों को मोटीवेट कर रहे हैं. लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि गंभीर की मां को दिल का दौरा पड़ा है, जिसके बाद वो इंग्लैंड से भारत वापस लौट आए हैं. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया बिना हेड कोच के पहला टेस्ट मैच खेलेगी? आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

इंग्लैंड से भारत क्यों लौटे गंभीर?

गौतम गंभीर की मां का नाम सीमा गंभीर है और उन्हें हार्ट अटैक आया था. जानकारी के अनुसार, गंभीर की मां आईसीयू में एडमिट हैं. लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि वो खतरे से बाहर हैं. गंभीर 7 जून को इंग्लैंड पहुंचे थे और टीम को अभ्यास करवा रहे थे और साथ ही युवा खिलाड़ियों को मोटीवेट भी कर रहे थे. सीरीज का पहला मैच 20 जून को खेला जाना है.

Head Coach Gautam Gambhir is set to return to India due to a family emergency. [@RevSportzGlobal]



- He is likely to re-join the team early next week. 🇮🇳 pic.twitter.com/YzPIErt6ir