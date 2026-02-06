IND vs ENG Final Highlights: फाइनल में इंग्लैंड को हराकर भारत ने रचा इतिहास, छठी बार जीता अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब

IND vs ENG Final Highlights: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 100 रनों से जीत लिया है.

IND vs ENG Final Highlights: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 100 रनों से जीत लिया है. भारत ने पहले खेलते हुए 411 रनों का विशाल लक्ष्य इंग्लिश टीम को दिया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड 40.2 ओवरों में 311 रनों पर ही सिमट गई. इस मैच में भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. वहीं इंग्लैंड के लिए कालेब फाल्कनर ने 67 गेंदों में 115 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके. भारत ने इस वर्ल्ड कप के खिताब के साथ कुल छठी बार ट्रॉफी अपने नाम की है.

इंग्लैंड के सामने था 412 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य

भारत ने इंग्लैंड को 412 रनों पहाड़ जैसे लक्ष्य दिया था. इस स्कोर का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 40.1 ओवरों में 311 रनों पर ही ढेर हो गई है. टीम के लिए कालेब फाल्कनर ने 67 गेंदों में 7 छक्के और 9 चौकों की मदद 115 रनों की पारी खेली. इसके अलावा बेन डॉकिन्स 66, जोसेफ मूरेस 17, बेन मेयस 45, थॉमस रे 31, राल्फ़ी अल्बर्ट 0, फरहान अहमद 1, सेबस्टियन मॉर्गन 0, जेम्स मिंटू 28, मैनी लम्सडेन 3 और एलेक्स ग्रीन 0 रन बना सके.

इंग्लैंड का सपना एक बार फिर टूट गया है. हालांकि ऐसा दूसरी बार हो रहा है, जब इंग्लैंड का सपना भारत ने ही तोड़ा है. क्योंकि साल 2022 अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया था और अब एक बार फिर भारत ने इतिहास दोहराया है. टीम इंडिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर अपना छठा खिताब जीत लिया है.

भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर रचा इतिहास

अंडर-19 वर्ल्ड कप का आगाज साल 1988 में हुआ था. तब से लेकर अब तक भारतीय अंडर-19 टीम का दबदबा देखने को मिला है. क्योंकि टीम ने कुल 10 बार फाइनल खेला है, जिसमें टीम ने 6 बार खिताब अपने नाम किया है. टीम इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 4 टाइटल जीते हैं. वहीं पाकिस्तान ने दो बार खिताब जीता है. इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश की टीमों ने भी 1-1 बार खिताब अपने नाम किया है.

इन गेंदबाजोंने लिए सबसे ज्यादा विकेट

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में इंग्लैंड के जेम्स मिंटो ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिया है. इसके अलावा सेबस्टियन मॉर्गन और एलेक्स ग्रीन ने 2-2 विकेट और मैनी लम्सडेन ने 1 विकेट लिया है. वहीं भारत के लिए आरएस एम्ब्रिस और दीपेश दिवेंद्र ने 2-2 विकेट, खिलन पटेल, कनिष्क चौहान और आयुष म्हात्रे ने 1-1 विकेट चटकाया है. वहीं एक इंग्लिश प्लेयर रनआउट हुआ है.

ऐसी रही पहली पारी

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 411 रन बनाए हैं. टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 15 चौके और 15 छक्कों की मदद से 175 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली है. इसके अलावा आयुष म्हात्रे 53, अभिज्ञान कांदू 40, एरोन जॉर्ज 9, वेदांत त्रिवेदी 32, विहान मल्होत्रा 30, आरएस एम्ब्रिस18, खिलन पटेल 3, हेनिल पटेल 5, दीपेश दीवेंद्र 0 और कनिष्क चौहान ने नाबाद 37 रनों की पारी खेली.

