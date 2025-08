Yashasvi Jaiswal Century: ओवल में यशस्वी जायसवाल ने लगाया शतक, इन रिकॉर्ड्स को किया अपने नाम

भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट में आज यानी 2 अगस्त को तीसरे दिन का खेल खेला जा रहा है. इस खेल के दूसरे सेशन के दौरान टीम इंडिया के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल ने दमदार पारी खेली है और शतक ठोक दिया है. इससे पहले जायसवाल अपनी लय में नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन सीरीज की अपनी आखिरी पारी में उन्होंने काफी अच्छा कमबैक किया है और अपने आलोचकों की बोलती बंद कर दी है.

जायसवाल ने ठोका शतक

ओवल टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने 127 गेंदों में 2 छक्के और 11 चौकों की मदद से 100 रनों की पारी खेली. उनके शतक के साथ-साथ टीम इंडिया ने 200 रनों से अधिक की लीड भी हासिल कर ली है. टीम इंडिया अब जीत की प्रबल दावेदार बन रही है. जायसवाल खबर लिखने तक 104 रनों पर नाबाद खेल रहे हैं.

