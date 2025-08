IND vs ENG 5th Test: ओवल टेस्ट देखने इंग्लैंड पहुंचे रोहित शर्मा, गार्ड ने चेक किया टिकट; कतार में लगे पूर्व कप्तान- Video

भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला यानी 5वां टेस्ट इंग्लैंड के केनिंग्टन द ओवल में खेला जा रहा है, जिसका आज यानी 2 अगस्त को तीसरे दिन का खेल हो रहा है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है. टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा अचानक इंग्लैंड पहुंच गए हैं और टीम इंडिया को द ओवल में स्पोर्ट करेंगे.

रोहित शर्मा पहुंचे इंग्लैंड

एएनआई ने एक्स पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि रोहित से पहले गार्ड ने टिकट चेक किया और फिर एंट्री दी है. इतना ही नहीं रोहित शर्मा आम आदमी की तरह कतार (लाइन) में भी लगते हैं और फिर एंट्री करते हैं. हालांकि रोहित अब टीम इंडिया 5वें टेस्ट जीत दिलाने में मदद करेंगे और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगे.

#WATCH | United Kingdom | Indian Cricketer Rohit Sharma arrives at The Oval in London for #INDvsEND Fifth Test Day 3 match. pic.twitter.com/rM6MXMsazd