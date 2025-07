Ind vs Eng 5th test Playing 11: पांचवें टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने किया प्लेइंग 11 का ऐलान, बेन स्टोक्स हुए बाहर; इसे मिली कप्तानी

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पांचवां मुकाबला 31 जुलाई को ओवल में खेला जाएगा. लेकिन मैच से पहले इंग्लैंड टीम को तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, कप्तान बेन स्टोक्स ओवल टेस्ट से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह इस खिलाड़ी को मौका मिला है. वहीं टीम ने इस प्लेयर को कप्तानी भी सौंपी है. इंग्लैंड की टीम टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है. आप यहां इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन देख सकते हैं.

बेन स्टोक्स हुए बाहर

इंग्लैंड को भारत के खिलाफ 5वें टेस्ट से पहले काफी तगड़ा झटका है. कप्तान बेन स्टोक्स खुद ही ओवल टेस्ट से बाहर हो गए हैं. स्टोक्स ने इस सीरीज में अब तक काफी दमदार प्रदर्शन किया था. अब चाहे वो गेंद से हो या बल्ल से. स्टोक्स लगातार शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे. ऐसे में उनके बाहर होने से टीम को उनकी कमी जरूर खलेगी. चाहे वो कप्तानी में हो या गेंदबाजी और या बल्लेबाजी. उनकी जगह टीम में जैबक बेथेल को मौका मिला है. बेथेल भी बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी कर लेते हैं.

Ben Stokes will miss out on the final Test of the series with a right shoulder injury ❌



And we've made four changes to our side 👇