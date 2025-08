IND vs ENG: कैच पकड़ने के बाद कैसे मिला हैरी ब्रूक को छक्का? सिराज की एक गलती से हारेगी टीम इंडिया, मांगनी पड़ी माफी

भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मुकाबला ओवल में खेला जा रहा है. इस मैच में हैरी ब्रूक ने विस्फोटक शतक ठोक दिया है. उन्होंने 91 गेंदों में शतक जड़ दिया. लेकिन हैरी के शतक से पहले उन्हें एक जीवनदान भी मिला था. दरअसल, प्रसिद्ध की गेंद पर सिराज ने ब्रूक का कैच पकड़ लिया था. लेकिन उसके बाद भी उन्हें वो छक्का मिला था. अब टीम इंडिया हार की कगार पर है. ऐसे में टीम इंडिया की हार की गलती सिराज के सिर पर फूट रही है. इतना ही नहीं सिराज को माफी भी मांगनी पड़ी है.

कैच लेकर भी क्यों हुआ सिक्स?

प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे, जिसपर हैरी ब्रूक छक्का लगाने की कोशिश करते हैं. लेकिन बाउंड्री से पहले ही मोहम्मद सिराज कैच ले लेते हैं. लेकिन कैच लेने के बाद वो अपना बैलेंस खो देते हैं और बाउंड्री पर उनका पैर लग जाता है. हालांकि इस तरह ये सिक्स भी हो जाता है. उसके बाद हैरी ब्रूक को रोकना काफी मुश्किल हो जाता है और वो ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए शतक ठोक देते हैं और अपनी टीम को जीत के करीब ले जाते हैं.

Prasidh Krishna created a chance but there was an error in judgement from Mohammed Siraj.



Siraj has given his 200% effort in this Test but that one chance will haunt him if Harry Brook goes on to play a big innings.



