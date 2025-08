क्रिकेट

IND vs ENG: अगर ड्रॉ हुई भारत-इंग्लैंड सीरीज, तो कहां रखी जाएगी एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी?

Who Will Take Anderson-Tendulkar Trophy: अगर भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज ड्ऱॉ होती है, तो एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी किस देश में रहेगी. यहां पूरी जानकारी मिल जाएगी.

Anderson-Tendulkar Trophy