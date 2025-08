IND vs ENG 5TH Test Day 4 Highlights: बारिश के कारण दिन का खेल खत्म, मुश्किल में इंग्लैंड; जीत के लिए चाहिए 35 रन

भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट का आज यानी 3 अगस्त को चौथे दिन का खेल खेला गया था. इंग्लैंड को जीत के लिए केवल 35 रन चाहिए, लेकिन टीम ने अपने 6 विकेट गंवा दिए हैं, जिसके बाद टीम की जीत इतनी आसान नहीं होगी. चौथे दिन हैरी ब्रूक और जो रूट ने दमदार शतकीय पारी खेली और 195 रनों की साझेदारी कर दी. वहीं टीम इंडिया जीत के लिए 4 विकेट दूर है. चौथे दिन का खेल बारिश के कारण जल्दी ही समाप्त हो गया है. चौथे दिन क्या-क्या हुआ है और यहां देख सकते हैं.

ऐसा रहा चौथे दिन का खेल

तीसरे दिन के अंत तक टीम इंडिया ने 50 रन पर एक विकेट गंवा दिया था. उसके बाद 82 रन पर बेन डकेट आउट हो गए. फिर 106 रनों के स्कोर पर ओली पोप भी पवेलियन लौट गए. उसके बाद हैरी ब्रूक और जो रूट के बीच 195 रनों की साझेदारी हुई. लेकिन 301 रन के स्कोर पर हैरी ब्रूक आउट हो गए. फिर जैकब बेथल 332 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौटे. दिन का आखिरी विकेट जो रूट के रूप में लगा. वो 337 रनों के स्कोर पर आउट हो गए.

