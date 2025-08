IND vs ENG 5th Test Day 3 Highlights: जायसवाल का शतक, फिर वॉशिंगटन का तूफान; भारत ने दिया 374 रन का टारगेट

भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला ओवल में खेला जा रहा है, जिसका तीसरे दिन का खेल आज यानी 2 अगस्त को खेला गया था. टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में 396 रन बनाए थे और इंग्लैंड को 374 रनों का टारगेट दिया था. पहाड़ जैसे स्कोर का पीछा करने उतरी इंग्लैंड तीसरे दिन के अंत तक 50 रन बना लिया है. लेकिन का अंत जैक क्रॉली के विकेट के साथ हुआ. यहां जानिए तीसरे दिन क्या क्या हुआ है.

ऐसा रहा तीसरे दिन का खेल

तीसरे दिन यशस्वी जायसवाल ने शानदार पारी खेली और सीरीज का दूसरा शतक जड़ दिया. उन्होंने 127 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था. फिर उन्होंने 184 गेंदों में 2 छक्के और 14 चौकों की मदद से 118 रन बनाए. उसके बाद खेल रवींद्र जडेजा ने पारी को संभाला और वो 53 रनों की पारी खेली. वहीं अंत में वॉशिंगटन सुंदर ने 39 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया और टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. टीम ने अपनी दूसरी पारी में 396 रन बोर्ड पर लगाए थे.

