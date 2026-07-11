IND vs ENG: ट्रैफिक में फंसी टीम इंडिया, स्टेडियम पहुंचने में हुई देरी; 45 मिनट की देरी से होगा टॉस

IND vs ENG 5th T20: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज यानी शनिवार 11 जुलाई, 2026 को साउथैम्पटन के द रोज बोल में खेला जाना है.

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज यानी शनिवार 11 जुलाई, 2026 को साउथैम्पटन के द रोज बोल में खेला जाना है. लेकिन इस मैच से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, टीम इंडिया साउथैम्पटन के ट्रैफिक में फंस गई, जिसकी वजह से टीम इंडिया समय पर स्टेडियम नहीं पहुंच सकी है. बीसीसीआई ने अब जानकारी दी है कि टाइम पर न पहुंचने के कारण मैच में देरी होगी, जिसकी 6.30 बजे टॉस होना था. लेकिन अब टॉस 45 मिनट बाद होगा.

ट्रैफिक में फंसी टीम इंडिया

साउथैम्पटन के द रोज बोल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवां टी20 मुकाबला खेला जाना था, जिसका टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 6.30 बजे होना था और 7 बजे से खेल शुपू होगा था. लेकिन टीम इंडिया साउथैम्पटन के ट्रैफिक में फंस गई और समय पर स्टेडियम नहीं पहुंच सकी. इसी वजह से अब टॉस 7.15 पर होगा, जबकि 7.30 बजे से खेल शुरू होगा. हालांकि, ट्रैफिक में फंसने से टॉस में 45 मिनट की देरी हुई है.

🚨 Update 🚨



Toss at 7.15 PM IST (2:45 PM local time).



Start of play at 7.30 PM IST (3 PM local time).#TeamIndia | #ENGvIND — BCCI (@BCCI) July 11, 2026

इंग्लैंड ने अपने नाम की सीरीज

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला मैच बारिश की चपेट में आने से रद्द हो गया था. लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने लगातार 3 मैच जीतकर सीरीज से 3-0 से अपने नाम कर ली है. हालांकि, अब भारतीय टीम को क्लीन स्वीप से बचने के लिए आखिरी मैच हर हाल में जीतना ही होगा.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

इंग्लैंड- जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), फिल सॉल्ट, जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग, लियाम डॉसन, सॉनी बेकर, जॉर्डन कॉक्स, साकिब महमूद और ल्यूक वुड.

भारत- ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसीद कृष्णा, संजू सैमसन, रवि बिश्नोई और सूर्यांश शेडगे.

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