FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
IND vs ENG 5th T20 Highlights: बटलर-ब्रूक के तूफान में उड़ी टीम इंडिया, इंग्लैंड ने 4-0 से किया भारत का सूपड़ा साफ

IND vs ENG 5th T20 Highlights: बटलर-ब्रूक के तूफान में उड़ी टीम इंडिया, इंग्लैंड ने 4-0 से किया भारत का सूपड़ा साफ

कौन हैं वियतनाम नाव हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीय? दूतावास ने जारी की मृतकों की सूची, जानिए कैसे हुआ हादसा

कौन हैं वियतनाम नाव हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीय? दूतावास ने जारी की मृतकों की सूची, जानिए कैसे हुआ हादसा

T20I में सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाली 5 जोड़ियां, बटलर-ब्रूक की जोड़ी ने रचा इतिहास

T20I में सबसे बड़ी पार्टनरशिप करने वाली 5 जोड़ियां, बटलर-ब्रूक की जोड़ी ने रचा इतिहास

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर

एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

हिंदी न्यूज़क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs ENG 5th T20 Highlights: बटलर-ब्रूक के तूफान में उड़ी टीम इंडिया, इंग्लैंड ने 4-0 से किया भारत का सूपड़ा साफ

IND vs ENG 5th T20 Highlights: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार 11 जुलाई 2026 को साउथैम्पटन में खेला गया था, जिसे इंग्लैंड ने 56 रनों से अपने नाम कर लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 11, 2026, 11:24 PM IST

IND vs ENG 5th T20 Highlights: बटलर-ब्रूक के तूफान में उड़ी टीम इंडिया, इंग्लैंड ने 4-0 से किया भारत का सूपड़ा साफ

IND vs ENG 5th T20 Highlights (Photo ESPN)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार 11 जुलाई 2026 को साउथैम्पटन में खेला गया था, जिसे इंग्लैंड ने 56 रनों से अपने नाम कर लिया है. इसके साथ ही इंग्लैंड ने इस सीरीज को 4-0 से अपने नाम कियै और भारत का सूपड़ा साफ कर दिया है. सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था और उसके बाद सभी चारों मैच मेजबान टीम ने अपने नाम किए. आखिरी टी20 में इंग्लिश टीम ने 258 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम 201 रन ही बना सकी. 

भारत को मिला था 258 रनों का लक्ष्य

भारतीय टीम के सामने 158 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्या था, जिसकी पीछा करते हुए टीम इंडिया 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 201 रन बना सकी. टीम के लिए ईशान किशन ने 35 गेंदों में 56 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा तिलक वर्मा ने 25 गेंदों में 53 रनों की विस्फोटक पारी खेली. टीम के लिए संजू सैमसन ने 27 रन, अभिषेक शर्मा 3, श्रेयस अय्यर 28, शिवम दुबे 14, सूर्यांश शेडगे 7, अक्षर पटेल 3, अर्शदीप ने नाबाद 4 और प्रसिद्ध कृष्णा ने नाबाद 1 रन बनाया. 

इन गेंदबाजों नेलिए सबसे ज्यादा विकेट

इंग्लैंड के लिए सैम करन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट और आदिल राशिद ने 2 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन और जोश टंग ने 1-1 विकेट लिया. भारत के लिए शिवम दुबे ने 2 विकेट और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट चटकाया. 

ऐसी रही इंग्लैंड की पारी

इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 257 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए जोस बटलर ने 64 गेंदों में 8 छक्के और 12 चौकों की मदद से 131 रनों की पारी खेली थी. इसके अलावा हैरी ब्रूक ने 45 गेंदों में 4 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 95 रनों की पारी खेली. बटलर और ब्रूक के बीच दूसरे विकेट के लिए 233 रनों की पार्टनरशिप भी हुई. वहीं, फिल साल्ट 6, जैकब बेथेल 0 और विल जैक्स ने नाबाद 7 रन बनाए. 

रनों की लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार

  • 125 बनाम इंग्लैंड, नॉटिंघम 2026
  • 80 बनाम न्यूज़ीलैंड, वेलिंगटन 2019
  • 76 बनाम दक्षिण अफ्रीका, अहमदाबाद 2026
  • 56 बनाम इंग्लैंड, साउथेम्प्टन 2026 *
  • 51 बनाम दक्षिण अफ्रीका, नया चंडीगढ़ 2025 

T20I सीरीज/टूर्नामेंट में भारत की सबसे ज़्यादा हार

  • इंग्लैंड 2026 में 4
  • टी20 वर्ल्ड कप 2009 (इंग्लैंड) में 3
  • टी20 वर्ल्ड कप 2010 (वेस्ट इंडीज़) में 3
  • वेस्ट इंडीज 2023 में 3

कप्तान के तौर पर शुरुआती 7 T20I मैचों में कोई जीत नहीं (फुल मेंबर टीमें)

  • ब्रेंडन टेलर
  • एल्टन चिगुम्बुरा
  • थिसारा परेरा
  • श्रेयस अय्यर

T20I में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप

  • 236 हजरतउल्लाह ज़ज़ई – उस्मान गनी (पहला विकेट) बनाम आयरलैंड, देहरादून 2019
  • 233 जोस बटलर – हैरी ब्रूक (दूसरा विकेट) बनाम भारत, साउथेम्प्टन 2026
  • 223 एरोन फिंच – डी आर्की शॉर्ट (पहला विकेट) बनाम ज़िम्बाब्वे, हरारे 2018
  • 210* संजू सैमसन – तिलक वर्मा (दूसरा विकेट) बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग 2024

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर
एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement