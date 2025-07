Ravindra Jadeja Century: मैनचेस्टर में रवींद्र जडेजा ने शतक जड़कर तोड़ा 23 साल पुराना रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने मैनचेस्टर टेस्ट में शानदार पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया है. जडेजा ने इस शतक के साथ इंग्लैंड के मुंह से जीत छीन ली है. इतना ही नहीं जडेजा ने इंग्लैंड की सरजमीं पर 23 साल पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है. रवींद्र जडेजा की इस पारी के बदौलत टीम इंडिया ने इंग्लैंड के मुंह से जीत छीन ली है. जडेजा ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर 203 रनों की पार्टनरशिप भी की.

जडेजा का मैनचेस्टर पर कब्जा

रवींद्र जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ 182 गेंदों में 12 चौके और 1 छक्के की मदद से 101 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा उन्होंने 185 गेंदों में नाबाद 107 रन बनाए हैं. इतना ही नहीं उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 203 रनों का पार्टनरशिप भी की. वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 101 रन बनाए. रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की इस साझेदारी की बदौलत टीम इंडिया ने हारे हुए मैच को ड्रॉ करवा लिया है. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज भी बचा ली है. अब टीम इंडिया को 5वां मुकाबला जीतना होगा, जिससे पूरी सीरीज ड्रॉ हो सके.

