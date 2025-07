Shubman Gill Century: मैनचेस्टर में शुभमन गिल का ऐतिहासिक शतक, कप्तान ने की विराट कोहली की बराबरी

भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट का पांचवें दिन का खेल खेला जा रहा है. मैनचेस्टर टेस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने ऐतिहासिक शतक जड़ दिया है. इस शतक के साथ शुभमन गिल ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है और अपने नाम कई बड़े रिकॉर्ड्स कर लिए हैं. इतना ही नहीं उन्होंने इस मामले में विराट कोहली की भी बराबरी कर ली है. इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों में अब तक गिल ने चौथा शतक लगाया है. इसके अलावा गिल ने अपने टेस्ट करियर का 9वां शतक ठोका है.

शुभमन गिल ने जड़ा ऐतिहासिक शतक

मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड ने 311 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी. ऐसे में टीम इंडिया का जीतना असंभव है, लेकिन टीम के पास ड्रॉ करवाने का मौका है. ऐसे में जब टीम बल्लेबाजी करने उतरी, तो टीम ने शून्य के स्कोर पर दो विकेट गंवा दिए थे. लेकिन फिर केएल राहुल और शुभमन गिल ने 188 रनों की साझेदारी की और टीम की उम्मीदें दोबारा जगाई. वहीं 5वें दिन गिल ने अपना शतक पूरा किया. उन्होंने 228 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 100 रन बनाए. गिल के लिए ये शतक काफी यादगार होने वाल है, क्योंकि उन्होंने अपने इस शतक के बाद कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं.

SHUBMAN GILL BECOMES THE FIRST INDIAN TO SCORE TEST HUNDRED AT MANCHESTER AFTER 35 YEARS. 🇮🇳🤯 pic.twitter.com/SL7vwazUNF